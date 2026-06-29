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Prince : Nia Long révèle avoir repoussé les avances du chanteur pour une raison précise

Nia Long a été révélée au grand public dans la série «Le Prince de Bel-Air». [© capture d'écran / YouTube]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Révélée au grand public dans «Le Prince de Bel-Air», Nia Long s’est souvenue de sa rencontre avec Prince, et comment elle s’est retrouvée à repousser ses avances. 

Drôle de rencontre. En pleine promotion du film «Michael» dans lequel elle incarne la mère de Michael Jackson, Nia Long a profité de son passage dans le podcast américain «Angie Martinez IRL» pour se confier sur sa rencontre avec le musicien Prince avant que sa carrière ne décolle, lors d’une fête. 

La comédienne de 55 ans révélée dans la série «Le Prince de Bel-Air» explique que le chanteur s’était approché d’elle durant la soirée, et avait essayé de lui attraper la main. Avant qu’elle ne la retire aussitôt, et lui lance un regard visant à repousser ses avances. Détail important : Nia Long n’avait pas reconnu Prince, avant que son amie ne lui révèle son identité alors qu’elles quittaient la fête. 

«Si j'avais su...»

«On monte dans la voiture, et l’amie qui manifestement ne me voulait pas du bien – parce qu’elle aurait pu me le dire bien avant, il s’agissait de Prince quand même – elle me fait : ‘Ma fille, tu sais que c’était Prince’. Et là je lui demande pourquoi elle ne m’a pas avertie plus tôt», lance Nia Long. Aurait-elle réagi différemment si elle l’avait reconnue ? «Si j’avais su que c’était lui, je me serais retournée pour lui dire bonjour», reconnaît-elle.

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Nia Long explique qu’elle et Prince se sont recroisés des années plus tard, cette fois sans aucune ambiguïté, au moment où sa carrière de comédienne était lancée. «Je lui ai dit : ‘On s’est rencontré il y un moment de cela’. Il était adorable. On a parlé de ma coiffure tout du long, parce qu’il aimait mon style», précise-t-elle, avant de confirmer que, cette fois, il n’avait pas essayé de lui faire des avances. 

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