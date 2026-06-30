Angelina Jolie affirme n'avoir fait aucune rencontre depuis son divorce avec Brad Pitt

Angelina Jolie a révélé ne pas avoir rencontré d’autres hommes depuis son divorce avec Brad Pitt en 2016, préférant se consacrer à ses enfants et à sa famille.

Elle n’a pas le temps. Habituellement avare de commentaire sur sa vie privée, Angelina Jolie a affirmé n’avoir fait aucune rencontre depuis sa séparation avec Brad Pitt en 2016. «Pour être tout à fait franche, je n’ai rencontré personne depuis mon divorce il y a une décennie de cela», a-t-elle lancé dans un entretien accordé au site américain Yahoo Entertainment.

«J'ai tendance à penser que cette facette de ma personnalité est reléguée au second plan lorsque je me consacre à mes enfants et à ma famille», a-t-elle précisé. Angelina Jolie a précisé que le tournage du film «Couture» dans lequel elle incarne une femme contrainte de faire face à sa propre mortalité l’a obligé à prendre du recul sur sa propre vie.

«Alors oui, les choses changent, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Je n'ai pas l'impression d'avoir 51 ans et de commencer à songer à la vieillesse. Je me dis que je dois revivre. Être libre à nouveau», dit-elle. «D'une certaine façon, la vie m'a peut-être un peu brisée», ajoute la comédienne.

Une séparation qui a influencé sa carrière

Angelina Joile et Brad Pitt étaient à la tête d’une famille de six enfants - Maddox, 24 ans, Pax, 22 ans, Zahara, 21 ans, Shiloh, 20 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 17 ans - avant leur séparation en 2016 après deux ans de mariage. Ils s’étaient rencontrés en 2005 sur le tournage de «M. & Ms. Smith».

La procédure de divorce, entamée après un incident survenu lors d’un voyage en jet privé, aura duré huit ans, pour se terminer en décembre 2024. Début juin, Angelina Jolie avait également expliqué comment cette séparation avait influencé sa carrière, la poussant à se concentrer sur la réalisation plutôt que la comédie. La comédienne de 51 ans a toutefois décidé de revenir devant la caméra pour des raisons pratiques.

«J’avais quasiment arrêté ma carrière d’actrice avant mon divorce. Je me concentrais sur la réalisation, et je pensais avoir le temps de remplir mes missions à l’international. Mais tout à coup, le seul moyen pour moi d’être plus régulièrement à la maison, d’être éloignée le moins longtemps possible, tout en gagnant un bon salaire, a été de revenir à la comédie», avait-elle confié au site américain Variety, remerciant ses enfants au passage de l’avoir poussée à reprendre sa carrière d’actrice.