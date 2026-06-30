Cara Delevingne confirme avoir eu une relation avec Amber Heard pendant son procès avec Johnny Depp

Cara Delevingne vient de confirmer une rumeur vieille de 10 ans sur sa relation avec Amber Heard au moment où celle-ci était au cœur de son divorce avec Johnny Depp.

La lumière est faite. C’est au micro de l’émission «The Louis Theroux Podcast» que Cara Delevingne a confirmé avoir eu une relation avec Amber Heard en 2016, au moment où la comédienne traversait un divorce difficile avec Johnny Depp. À l’époque, les deux jeunes femmes étaient apparues très proches lors d’une sortie à Londres, sans que leur relation ne soit officialisée.

«On a été proches pendant longtemps, et puis quand ils ont divorcé, ouais, on s'est retrouvés un peu mêlés à tout ça, je suppose», a confié la top model. Cara Delevingne est allée encore plus loin dans ses révélations, confirmant qu’elle et Amber Heard s’étaient rapprochées sur le tournage du film «London Fields», dans lequel jouait également Johnny Depp. Interrogée sur la rumeur selon laquelle la star de la saga «Pirates des Caraïbes» s’était montrée particulièrement jalouse, Cara Delevingne n’a pas hésité à confirmer l’information.

Selon elle, Johnny Depp «était totalement rongé par la jalousie» pendant le tournage qui s’est déroulé en 2013, soit deux ans avant son mariage avec Amber Heard. «Rien ne se passait entre nous à ce moment-là. Plus tard, quand ils se sont séparés, ce fut le cas, je suppose… Non, je ne suppose pas. Je le sais», a-t-elle confirmé. Le top model précise toutefois que leur relation n’était pas exclusive, et qu’Amber Heard entretenait des relations avec d’autres personnes. «Comme Elon Musk ?», lui demande alors Louis Theroux. «Tout à fait», a-t-elle acquiescé.