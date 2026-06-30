Olivia Wilde révèle comment Walton Goggins lui a sauvé la vie sur un tournage

Walton Goggins a sauvé la vie d’Olivia Wilde en 2011 pendant le tournage du film «Cowboys et envahisseurs», après une chute de cheval qui aurait pu lui être fatale.

Un moment gravé dans sa mémoire. Invitée du podcast américain Armchair Expert, Olivia Wilde a expliqué avoir manqué d’être piétinée à mort par un troupeau de chevaux sur le tournage du film «Cowboys et envahisseurs» en 2011, dans lequel elle donnait la réplique à Daniel Craig et Harrison Ford, ainsi que Walton Goggins. Et c’est grâce à l’intervention de ce dernier que la comédienne de 42 ans a pu en sortir saine et sauve. «Walton Goggins m’a sauvé la vie sur ce film, vraiment», lance-t-elle.

«J'ai été victime d'un terrible accident de cheval, et il m'a sauvée. Nous étions là, Daniel Craig, Harrison Ford et moi, lancés au triple galop à travers le désert, suivis par 40 chevaux. C'était comme si nous menions la charge pour combattre les extraterrestres ou quelque chose du genre», détaille-t-elle. Olivia Wilde explique que leurs chevaux devaient sauter par-dessus un large fossé, et c’est à cet instant qu’elle a perdu l’équilibre avant de chuter au sol.

«Un véritable héros»

«J'ai chuté. J'ai heurté le sol de la tête et du dos, et je suis restée étendue par terre. Malheureusement, j'étais de l'autre côté d'une sorte de monticule de terre, ce qui empêchait les chevaux qui nous suivaient de me voir. De plus, il y avait beaucoup de poussière. Je me rappelle avoir collé mon oreille contre le sol, je pouvais entendre un bruit semblable au tonnerre, comme s'ils arrivaient droit sur moi. Et j'ai eu cette pensée — cela fait très théâtral — mais je me suis dit : ce sera rapide. Ce sera comme de la compote de pommes écrasée. Terminé», poursuit-elle.

Heureusement pour elle, Walton Goggins se trouvait derrière elle, et étant un excellent cavalier, l’acteur a réussi à positionner sa monture de biais, juste devant Olivia Wilde, afin de la protéger. Non sans difficulté, le troupeau provoquant de sérieux remous qui auraient pu provoquer sa propre chute. «C'est un cavalier remarquable, il a donc été capable de maîtriser la situation. Les autres se sont séparés en deux groupes pour nous contourner, pensant qu'il avait tout simplement perdu la tête, mais Walton protégeait mon corps étendu au sol. Je lui dois donc la vie. C’est incroyable. C’est un véritable héros», a-t-elle conclu.