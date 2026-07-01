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«Aidez-moi s’il vous plaît» : le youtubeur Michou dévoile son visage déformé par un impressionnant gonflement

L'influenceur souffre d'un impressionnant gonflement qui revient par poussées. [Capture Instagram michou]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le youtubeur Michou a posté cette semaine une photo de lui avec un très impressionnant gonflement au niveau de la lèvre supérieure. 

Il inquiète ses fans. Michou a, ce 29 juin, publié une photo sur Instagram sur laquelle il apparaît avec la lèvre supérieure très gonflée. 

Le célèbre youtubeur explique avoir été il y a plusieurs semaines victime d’une piqûre d'insecte dans la savane, mais ne pas connaître la nature des œdèmes qui l'affectent depuis. Le 27 juin dernier, Michou a en effet dévoilé une vidéo dans laquelle on le voit se lancer le défi de construire une cabane en Afrique du Sud.

«Tu t’es fait piquer dans la savane et ça fait un mois que ton visage gonfle aléatoirement (j’ai jamais su ce que c’était aidez-moi s’il vous plaît)», a déclaré l’influenceur en légende de sa publication. «Ce moment où je découvre ma lèvre… Je remets toute ma vie en question», avait-il également écrit dans une story. 

Il semble que le gonflement ne soit que transitoire heureusement, puisque sur des clichés publiés par la suite, la bouche de l’influenceur, qui couvre actuellement la Coupe du monde de football pour M6, a l'air d'avoir repris sa dimension habituelle.

Pour répondre à son appel à l’aide, les internautes lui ont en tous les cas vivement conseillé de consulter un médecin, certains évoquant la possibilité d’un angiœdème (œdème de Quincke). 

Sur le même sujet Polistes, fourmis balle de fusil... Quels sont les insectes dont les piqûres sont les plus insoutenables au monde ? Lire

Selon le Manuel MSD, l'angiœdème peut être aigu ou chronique et peut être une réaction à un médicament ou à une autre substance (déclencheur), mais aussi à un trouble héréditaire, à une rare complication d’un cancer ou à une maladie immunitaire. Il peut impliquer un gonflement au niveau du visage, de la gorge, du tube digestif, et des voies respiratoires. Les antihistaminiques peuvent parvenir à soulager les symptômes légers, mais si l’angiœdème rend la déglutition ou la respiration difficile, un traitement d’urgence rapide est nécessaire.

PeoplemichoupiqûreInsecteSanté

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