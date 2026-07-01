Chris Brown condamné à verser 13 millions de dollars à une ancienne femme de ménage suite à une attaque de chien

Un jury a condamné le chanteur Chris Brown à verser 13 millions de dollars (11,39 millions d’euros) à sa femme de ménage pour les dommages corporels subis lors d'une attaque de chien.

Le chanteur américain Chris Brown a été reconnu coupable mardi par un jury de Los Angeles et condamné dans l'affaire d'un chien qui avait grièvement attaqué et défiguré sa femme de ménage à son domicile en 2020, a annoncé ce mardi Billboard.

Selon les déclarations de l’avocat de la victime, Michael C. Murphy Jr., Chris Brown et sa société, Black Pyramid LLC, devront verser 12,9 millions de dollars (11,31 millions d'euros) à Maria Avila pour négligence, mais aussi 885.000 dollars (776.000 euros) à sa sœur, Patricia Avila, qui était également présente au moment de l'attaque, pour préjudice moral, et 50.000 (43.800 euros) dollars à son mari de Maria Avila, Oscar Olivo.

«Après plus de cinq ans de procédure contre Chris Brown, nous sommes ravis d'avoir obtenu justice pour notre cliente, Patricia. Nous sommes très heureux pour elle et sa famille après tout ce qu'elles ont vécu ce jour-là.», a ajouté l’avocat.

Maria Avila avait été sauvagement attaquée par Hades, un berger du Caucase de 90 kilos appartenant à Chris Brown, alors qu'elle vidait les poubelles devant la maison du chanteur à Tarzana, en Californie.

Il avait fui les lieux

Connu pour ses nombreux démêlés avec la justice, le chanteur, actuellement en tournée avec Usher, avait plaidé que le chien était gardé pour des raisons de sécurité et n'était pas son animal de compagnie personnel. Mais les jurés ont sûrement été influencés par le fait, qu'au lieu d'appeler lui-même les services de secours, il avait fui les lieux.

Il a témoigné qu'il s'apprêtait à prendre une douche lorsqu'il avait entendu le chien grogner et qu'il s'était précipité et qu'en arrivant il avait trouvé sa femme de ménage gisant immobile au milieu d'une mare de sang. «Le sang m'a vraiment effrayé», a-t-il déclaré selon Rolling Stone. «J'étais sous le choc», a-t-il ajouté, expliquant que c’est la raison pour laquelle il avait, «sur les conseils de son manager», décidé de quitter les lieux.

Maria Avila, qui a gardé de graves cicatrices au visage et au bras gauche, dit aujourd’hui souffrir d’une mobilité réduite suite à une greffe de peau prélevée sur son abdomen pour réparer son bras. Elle a indiqué qu'elle n'a depuis pas pu reprendre son travail de femme de ménage en raison d'un manque de force dans le bras et d'un stress post-traumatique qui l'empêche d'être en contact avec les chiens de ses clients.