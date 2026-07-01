Madonna révèle la touchante histoire de la pieuvre en peluche avec laquelle elle dort «toutes les nuits»

Madonna a révélé qu'elle dormait «toutes les nuits» avec une pieuvre violette nommée Octavia, et expliqué pourquoi cette peluche avait une grande valeur sentimentale pour elle.

Chacun ses petits secrets. Madonna, qui s'apprête à sortir ce vendredi 3 juillet son quinzième album studio, «Confessions II», et est donc en pleine tournée promotionnelle, a accepté d'en partager un.

Dans une vidéo mise en ligne par le magazine Vogue, la reine de la pop ouvre les porte de sa propriété londonienne et confie qu’une peluche en forme de pieuvre mauve occupe une place particulière dans son cœur et dans sa chambre à coucher, puisqu'elle dort avec elle «chaque nuit».

La star explique qu'il s'agit d'un cadeau de sa sœur (sans préciser s’il s’agit de Paula, 66 ans, Melanie, 64 ans, ou Jennifer, 58 ans) après son hospitalisation en juin 2023 pour une infection bactérienne et une septicémie. «Elle est restée avec moi depuis ce jour-là», dit-elle à propos de la créature souriante. «Elle commence à devenir un peu dégoûtante, mais je l'aime. Je l'adore», a-t-elle ajouté.

«Elle s’appelle Octavia», a expliqué la chanteuse, un nom qui contracte le mot «octopus» (pieuvre en anglais) et le prénom d'une personne qui a joué un rôle-clé dans son rétablissement. «Il y a quelques années, j’étais très malade à l’hôpital. J’étais dans le coma et j'avais eu une merveilleuse infirmière qui s’occupait de moi et qui s’appelait Olivia.»

La chanteuse de «Bring Your Love» a alors déclaré qu'Olivia avait été une figure très inspirante dans sa vie à cette époque. «Elle me criait dessus tous les jours, me disant que je devais me lever, que je devais sortir des soins intensifs, et elle m'a vraiment donné beaucoup de courage et d'espoir», a-t-elle confié. «Quand je suis sortie de l'hôpital et que je suis rentrée à la maison, ma sœur m'a offert cette pieuvre. Je l'ai regardée et je n'ai pu m'empêcher de penser à mon infirmière qui s'était occupée de moi.»

En juin 2023, Madonna avait passé plusieurs jours en soins intensifs et 48 heures dans un coma artificiel en raison d'une infection bactérienne. Elle avait été contrainte d'interrompre sa tournée, mais s'était par la suite, en quelques mois, «miraculeusement» rétablie, comme elle s'en était confiée à son public venu l'applaudir à son retour sur scène.