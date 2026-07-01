Taylor Swift et Travis Kelce feraient construire un immense château à l'intérieur du Madison Square Garden pour leur mariage qui doit, supposément, se tenir le 3 juillet à New York.

Un ballet de camions se joue actuellement face au Madison Square Garden. Selon la presse people américaine, il serait lié aux préparatifs de la fête organisée par Taylor Swift et Travis Kelce pour leur mariage dont il se murmure qu'il aura lieu à l'intérieur de la mythique enceinte new-yorkaise.

TMZ a rapporté ce mardi que le couple prévoit notamment d’y construire un immense château. «Une vidéo montre un gigantesque escalier blanc», indique le média, images à l’appui, précisant qu'«il pourrait s'agir d'un autre élément du décor de château de conte de fées en construction».

🏰 Exclusive: Taylor Swift is building a huge castle, garden inside MSG for wedding celebration.



Details: https://t.co/OKpEdsvGA0pic.twitter.com/GDW1HaKSgZ — TMZ (@TMZ) June 30, 2026



«Lundi, des camions ont déchargé du matériel volumineux et bâché au Madison Square Garden ; la présence d'étiquettes portant la mention «Garden Party 1 (scenic)» et de l'inscription «GP» réalisée à la peinture en aérosol a alimenté les spéculations, sur fond de rumeurs concernant un mariage entre Taylor Swift et Travis Kelce dans cette salle», a également fait savoir CBS.

Crews unloaded trucks filled with large, covered equipment at Madison Square Garden on Monday, where labels reading "Garden Party 1 (scenic)" and spray-painted "GP" fueled speculation amid rumors surrounding a Taylor Swift and Travis Kelce wedding at the arena. pic.twitter.com/A6REskLs7L — CBS News (@CBSNews) June 30, 2026

Le Washington Post peut aussi confirmer que des ouvriers ont recouvert du sol au plafond le Madison Square Garden.

«On nous assure que les invités, une fois à l'intérieur, oublieront aussitôt qu'ils se trouvent dans cette salle de concert mondialement connue (…) cela s'annonce comme l'une des transformations les plus ambitieuses que le Madison Square Garden ait jamais connues.», indiquent également les journalistes de TMZ.

Comme l’avance Page Six - qui avait obtenu une vidéo montrant le déroulement d'un tapis rouge «destiné à un ‘mariage’ selon un employé» sur les marches de l'entrée VIP du MSG avant qu’il ne soit retiré quelques minutes plus tard - le thème choisi pour les festivités pourrait être un clin d'œil à leurs fiançailles en août 2025, lorsque la star du football américain avait fait sa demande à l’interprète de «Cruel Summer» au milieu d'un jardin rempli de fleurs blanches et roses. Le château pourrait également avoir une signification particulière pour Taylor Swift, qui avait planté le décor d’une forteresse enchantée lors de ses tournées «Speak Now» et «Fearless».