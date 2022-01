CAN 2022 : pourquoi tant de drapeaux africains sont-ils rouge, vert et jaune ?

Comme chaque compétition, la CAN 2022, est l'occasion de se familiariser de nouveau avec la géographie et les drapeaux. Et de nombreux pays ont les mêmes couleurs. Voici pourquoi.

Sénégal, Cameroun, Mali ou encore Ghana… Les couleurs rouge, jaune et vert sont souvent présentes sur les drapeaux de pays africains, en particulier du côté de l’Afrique de l’Ouest. Il s'agit de ce que l'on appelle les «couleurs panafricaines». Elles trouvent leur origine en Ethiopie au XIXe siècle.

En 1897, peu de temps après la victoire des Ethiopiens sur l’Italie, qui préserva l’indépendance du pays, l’empereur Ménélik II adopta comme drapeau national, un étendard frappé notamment des trois couleurs.

Douze pays arborent ces couleurs

Ainsi, le vert représente l’espoir mais aussi la verdure du continent africain. Le rouge, lui, rappelle le courage des ancêtres du pays en symbolisant le sang versé par les esclaves. Le jaune est le symbole de la puissance et de l’or, richesses de l’Afrique. C’est en hommage à la nation éthiopienne que de nombreux pays du continent ont adopté ces couleurs lors de leur indépendance dans la seconde moitié du XXe siècle.

En 1957, le Ghana a été le premier pays à arborer ces couleurs. Aujourd’hui, ils sont douze : Mauritanie, Mali, Sénégal, Guinée, Cameroun, Éthiopie, Ghana, Congo, Sao Tomé-et-Principe, Burkina Faso, Bénin, Guinée-Bissau et Togo.

A noter qu’en 1920, l’UNIA avaient de son côté déclaré les couleurs rouge, noir et vert comme couleurs officielles de la population africaine. Elles font donc concurrence aux noir, rouge et vert comme couleurs du panafricanisme. Elles sont toutefois beaucoup moins utilisées, excepté par les Afro-américains.

Il y a des pays africains qui utilisent le rouge-noir-vert ou une combinaison incluant des couleurs panafricaines : Kenya, Malawi, Angola, Ougnada, Zimbabwe, Mozambique, République centrafricaine, Afrique du Sud.