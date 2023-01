Réveillon : Cinq conseils pour bien gérer les lendemains de fête

Les fêtes de fin d'année sont gages de lendemains difficiles. Comment bien se remettre de ses excès ? Les réponses d'un nutritionniste.

Petits fours à l'apéritif, saumon fumé et foie gras en entrée, dinde aux marrons, bûche en dessert, un ou deux macarons en digestif et des rasades de vin pour faire glisser le tout : les denrées des fêtes de fin d'année sont l'assurance de maux de ventre et de cheveux dès le lendemain. Patrick Serog, médecin nutritionniste à Paris, livre ses conseils pour bien commencer une journée post-festivités.

S'hydrater sans modération

L'eau, mère de toutes les vertus, contribue à éliminer l'alcool des veines et les graisses de l'organisme. «La principale chose à faire au lendemain des fêtes, c'est de s'hydrater. Boire d'autant plus d'eau que l'on a mangé gras et bu beaucoup d'alcool», avertit Patrick Serog. «Il faut boire plus que d'habitude pour drainer et éliminer les toxines». Bouillon, thé, jus de fruits... tous les breuvages sont bons pour hydrater un corps asséché par les excès. Il faut éviter toutefois d'abuser du café, car le foie déjà bien attaqué ne serait que moyennement d'accord.

Manger léger sans se priver

La diète drastique des lendemains de fêtes est un mythe. Il n'est justement pas recommandé de s'infliger un régime particulier dès que les fêtes se terminent. «L'important est surtout de reprendre son alimentation d'avant, et si possible un peu plus saine», selon le nutritionniste. «Il faut bannir le gras, consommer léger, en petites quantités. Une soupe, des légumes, un morceau de viande ou deux tranches de jambon, des fruits». Le médecin nuance : «Il ne faut pas pour autant se priver. On peut se servir deux fois tant que la nourriture est saine». Ne pas hésiter à reprendre du quinoa, donc.

Se lever sans être éreinté

Se réveiller aux aurores n'est pas toujours conseillé. Si vos yeux se sont clos à quatre heures du matin, nul besoin de se lever à huit pour souffrir des paupières. «Levez-vous quand vous vous sentez en mesure de vous lever», (r)assure Patrick Serog. «Si c'est 11h, c'est 11h et le petit déjeuner sautera. Le tout est d'adapter sa journée à l'heure à laquelle on se lève». Eviter tout de même d'hiberner jusqu'à 16h, la léthargie mène systématiquement aux scrupules.

Marcher sans compter

Les lendemains de fête incitent à rester sous la couette devant son film fétiche et les cachets d'aspirine à portée de main. C'est la solution de facilité, mais c'est loin d'être un remède. Une tonique marche à pied est préférable, recommande le nutritionniste. Poumons et mollets seront récalcitrants les premières minutes, mais le coeur vous dira merci au bout d'une demi-heure. Attention néanmoins : la culpabilité n'empêche pas de prendre soin de son corps. Ainsi, juste après les fêtes, «ce n'est pas le moment de faire des efforts surhumains, inhabituels. Inutile d'aller courir un marathon», affirme Patrick Serog. «Mais c'est bien d'aller marcher une heure ou de faire du vélo. Cela active la circulation sanguine et élimine les toxines». Autrement dit, reporter le squash à fin janvier et préférer pour le moment une marche digestive avec sa moitié.

Être à l'affût des bottes secrètes de nutritionnistes...

Chaque médecin nutritionniste a sa potion magique pour gérer les jours suivant les festivités. Raphaël Gruman, par exemple, préconise à ses patients de voire une préparation à base de gingembre et de jus de citron, qui stimulerait le foie et la production de sucs digestifs. Jean-Michel Cohen, nutritionniste à Boulogne, recommande quant à lui de boire de l'eau gazeuse, qui accélère la digestion et limite les reflux intestinaux. A chacun son remède.