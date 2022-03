Covid-19 : Pourquoi les cas devraient-ils continuer d'augmenter avant de baisser ?

La plupart des restrictions anti-Covid ont été levées lundi en France, mais le pays connaît un rebond des contaminations. Si cela peut susciter une certaine inquiétude, Olivier Véran s’est pourtant montré rassurant, ce mercredi, en indiquant que le nombre de cas positifs allait continuer d’augmenter avant de redescendre. Explications.

«Oui, nous avons pris la bonne décision», a d'abord déclaré le ministre de la Santé, interrogé sur Franceinfo, au sujet de la levée des mesures et de la suspension du pass vaccinal. Il a ensuite affirmé «qu'on savait qu'il y avait un risque de rebond, on le constate, et qu'il n'est d'ailleurs pas que français».

Les autorités de santé ont ainsi recensé plus de 116.000 cas en vingt-quatre heures, contre 80.000 il y a deux semaines, selon les données publiées mardi.

«On peut, a-t-il toutefois pris le soin de souligner, toujours porter le masque quand on est à l’intérieur, personne n’est obligé de ne pas le porter».

«L’obligation du port du masque a en effet été retirée considérant la situation épidémique et sanitaire et ce que nous savons du variant B.A2 et du variant Omicron en circulation. Nous encourageons les personnes fragiles par leur état de santé ou par leur âge à continuer de se protéger et à être vigilant et surtout de continuer à se protéger», a ainsi exhorté Olivier Véran.

Une montée pendant dix, quinze jours

«Ce qui est important à comprendre, ce que nous disent le Conseil scientifique et les modèles de l'Institut Pasteur», c'est qu'effectivement, ça va monter pendant dix, quinze jours, probablement jusqu'à la fin mars», a-t-il poursuivi.

«On risque d'atteindre 120.000-150.000 contaminations par jour, et ensuite, on s'attend à une décroissance», a complété le ministre.

«Il y a un mouvement de relâchement général, il ne faut pas se cacher. Qu’il y ait une baisse d’attention ça participe au rebond que nous avons pu constater».

Pour autant, il n’y aurait pas, indiquent le ministre et les autorités de santé, de risque de saturation des hôpitaux.

L'Institut Pasteur a en effet élaboré plusieurs scénarios et, selon ses prédictions, le nombre de cas positifs ne franchirait jamais le cap d'un plateau haut de 50.000 à 60.000 cas par jour.

Pour le ministre, à ce stade, ce n'est pas vraiment le nombre de cas positifs qui est à considérer, mais plutôt la nature même du virus. Initialement, le gouvernement s'était fixé les conditions suivantes pour lever les restrictions : il ne fallait pas dépasser les 1.500 patients Covid-19 en réanimation et il fallait un taux d’incidence entre 300 et 500.

Un rebond partout en Europe indépendAmment des mesures

Ce mercredi 16 mars, il y avait pourtant 1.783 patients Covid-19 en réanimation et le taux d’incidence est de 650. Le gouvernement n’a donc pas respecté les conditions qu’il avait lui-même édicté, mais «le sujet, veut croire Olivier Véran, c’est qu’il n’y ait pas de nouveaux variants dangereux qui circulent en France ou sur le reste de la planète».

«Et si vous me posez la question de savoir s’il y a une corrélation entre le fait qu’on ait levé des restrictions et le rebond épidémique, je vous dirais 'regardez l'Allemagne, regardez l'Italie’. Ils connaissent un rebond épidémique alors qu'ils ont maintenu le pass sanitaire et parfois le pass vaccinal. Ils ont maintenu le port du masque dans les lieux fermés. En Italie c'est même le FFP2 qui est obligatoire dans les commerces et ils ont le même rebond que nous», a-t-il souligné.