Voici pourquoi il ne faut pas s'endormir devant la télévision

Pour beaucoup de Français, le poste de télévision constitue bien souvent une berceuse par défaut. Mais cette routine, en apparence anodine, est pernicieuse pour l’organisme, alertent les professionnels de santé. Voici pourquoi il ne faut pas s’endormir devant le petit écran.

Vanessa Slimani, médecin et directrice du Centre interdisciplinaire du sommeil et Marc Rey, neurologue, président de l’Institut national du sommeil et de la vigilance, ont ainsi expliqué à Madame Figaro que la lumière bleue renvoyée par les téléviseurs est semblable à la lumière du jour.

Concrètement, «les écrans des appareils sont enrichis pour améliorer le contraste, or celle-ci est semblable à la luminosité du matin. En clair, c'est un signal fort qui indique au corps que c'est le jour et qu'il faut se réveiller», a ainsi déclaré le docteur Marc Rey à nos collègues.

Vanessa Slimani a de son côté apporté une précision en ajoutant que «cette lumière bleue empêche la production de mélatonine (l'hormone du sommeil, NDLR) sécrétée dès que le jour baisse autour de nous». De même, les variations sonores peuvent aussi perturber le sommeil, dans la mesure où il peut déclencher des réveils intempestifs, compliquant le rendormissement.

Préférer la lecture ou l'écoute de la musique

Le docteur Rey ajoute qu’il est plus facile d’avoir un sommeil réparateur en terminant sa journée par une activité mono-sensorielle comme lire ou écouter de la musique. Jouer, regarder un écran ou rester actif sur son téléphone sont à l'inverse tout autant d'activités pluri-sensorielles à même de perturber le sommeil.

Dans le même esprit, regarder un film à sensation fortes comme un film d’horreur perturbe doublement le sommeil. Selon les deux spécialistes, il est en effet important de se sentir en sécurité avant d’aller faire de beaux rêves.