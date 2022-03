Allergies : alerte aux pollens de bouleau

L’arrivée des températures printanières rime avec pollens et allergies. Selon le Réseau national de surveillance aérobiologique, les pollens de bouleau se sont répandus sur la moitié nord de la France cette semaine.

Le RNSA précise que le bouleau libère ses pollens de fin mars à fin avril. Le rapport affirme également que les concentrations sont «particulièrement fortes lors des belles journées ensoleillées». De quoi mettre en garde les personnes souffrant d'allergies.

Le RNSA a d'ailleurs diffusé un communiquer de presse sur twitter pour alerter sur l'arrivée du pollen de bouleau cette semaine :

Communiqué de presse Mars 2022 sur l'alerte aux pollens de bouleau : https://t.co/HWd7gBshV7 pic.twitter.com/M4ZYTTSnAM — Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) March 21, 2022

En effet, cette espèce d’arbre appartient à la famille des bétulacées, une variété très allergisante et très présente dans les villes. Ces arbres sont reconnaissables à leurs troncs blancs et brillants et peuvent provoquer des symptomes de démangeaisons oculaires, nasaux et même respiratoires importants avec des crises d’asthme.

des précautions à prendre

Afin de limiter le risque d'allergies, le RNSA conseillent aux personnes allergiques plusieurs précautions, comme se rincer les cheveux en fin de journée, ouvrir les fenêtres avant et après le coucher du soleil et ne pas faire sécher son linge dehors pendant la période concernée.

Il est également recommandé de se laver le nez une fois par jour à l'eau de mer ou de consulter un médecin en vue d'une prescription d'antihistaminiques.