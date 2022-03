Ablation préventive d'un sein : Alice Detollenaere témoigne pour aider les femmes dans la même situation

La mannequin et compagne de Camille Lacourt est revenue sur l’ablation préventive du sein, qu’elle a décidée de réaliser début mars, dans un long et touchant témoignage vidéo.

Une initiative prise par l’ancienne Miss Bourgogne, aujourd’hui mannequin lingerie, pour aider les femmes qui se trouvent dans la même situation qu’elle ou se posent des questions.

Sollicitée par de nombreuses femmes et faute de temps pour répondre à tous leurs messages, Alice Detollenaere, qui avait déjà évoqué son opération puis sa reprise du travail après son intervention, a décidé de partager ce qu’elle a vécu dans une longue vidéo de plus de vingt minutes. Postée lundi 28 mars sur son compte Instagram, elle y raconte sa propre expérience avec une grande sincérité.

«Je pose ça là. Pour celles qui pensent que l’ablation préventive est infranchissable. Pour celles qui ont besoin d’infos. Pour celles qui ont peur. Et pour ceux et celles qui vivent la même chose», a noté la trentenaire en commentaire de cette vidéo, qui, étape par étape, revient sur les raisons qui l’ont conduite à prendre cette décision jusqu’à l’opération, dont elle n’hésite pas à partager la réalité.

De l'analyse génétique à la décision

Après avoir lutté en juin 2020 contre un cancer du sein qui avait nécessité une première mastectomie, la jeune femme a en effet décidé de réaliser une ablation préventive de son autre sein. Une décision difficile, mûrement réfléchie, prise après avoir fait une analyse génétique qui a révélé qu’elle était porteuse d’un gêne muté, augmentant ses chances de développer un cancer. Une situation qu’elle évoque dans ces images. «Je me suis posé la question de savoir ce que j’avais envie de faire. Est-ce j’avais envie de garder mon deuxième sein ? Est-ce que j’avais envie de repasser par l’étape de l’opération ? Parce que ce n’est pas une étape anodine. On vient quand même retirer une partie saine du corps et on en souffre. C’est vrai qu’on se dit que c’est absurde, parce que c’est quand même des semaines de douleurs et des mois de rééducation» explique-t-elle.

Une décision qu’elle a finalement prise poursuivant : «C’est dans l’intérêt des femmes, quand elles ont connaissance de porter ce gêne muté d’aller faire une opération préventive, de retirer les glandes mammaires». Des analyses génétiques, que la jeune femme a dévoilé plus en détail. Citant l’exemple d’Angelina Jolie elle évoque ainsi le BRCA 1 ou 2, un gène qui augmente de 75 % les chances de développer un cancer du sein ou des ovaires chez la femme, ou encore le CHEK 2, dont est porteuse Alice Detollenaere et qui l’a poussée à franchir le cap.

Un témoignage authentique avant et après

Filmée au naturel et en toute simplicité, d'abord chez elle aux côtés de son fils Marius et de son compagnon le champion Camille Lacourt, Alice Detollenaere se livre au fil de cette séquence avec beaucoup d’authenticité, n’hésitant pas à aborder tous les sujets. Elle apparaît ainsi à l’hôpital juste avant son opération, mais aussi cinq heures après l’intervention, dévoilant pansements et drains. Un témoignage qu’elle a voulu le plus fidèle possible à la réalité « quitte à ne pas y être à mon avantage » note-t-elle. Du premier jour au quinzième jour, la trentenaire dotée d’un moral de battante ne cache rien de ce qu’implique cette intervention, montrant notamment les hématomes apparus sur sa reconstruction mammaire deux jours après l’opération et la contrainte et les douleurs, que peuvent provoquer les drains, durant les jours qui suivent.

Une vidéo que la jeune femme conclut sur une note résolument optimiste. Deux semaines après l’opération elle se sent beaucoup mieux. «J’ai retrouvé la mobilité de mon corps, de mes bras. Je reprends le travail. La cicatrice commence à partir, le galbe naturel commence à venir. Il y a encore un peu de douleurs autour, parce que tout commence à se reconnecter mais aucune douleur au sein. Et on a une absence de sensations, mais ça, c’était prévu. C’était comme le premier» conclut-elle avant de rappeler que la peur que peut provoquer une analyse génétique et une ablation du sein est normal.

Mais elle préfère voir dans ces analyses génétiques «une chance de savoir» plutôt «qu’une fatalité» et «une mauvaise nouvelle». Son courageux témoignage, sa sincérité et son mental dans cette épreuve force le respect.