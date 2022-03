Bactérie E.coli : quels sont les symptômes de cette infection potentiellement mortelle ?

La bactérie Escherichia coli, à l'origine en France d'une vague de contaminations liées à des pizzas Buitoni, peut provoquer des cas très graves chez certains patients. En France, deux enfants ont perdu la vie et une quarantaine de cas avérés ont été déclarés.

Si elles ne sont en général pas dangereuses pour la santé, certaines variétés d'E.coli peuvent provoquer des intoxications. Il s'agit, le plus souvent, de variétés «productrices de shigatoxines» comme c'est le cas dans la vague récente de contaminations françaises.

Ces toxines produisent des intoxications qui, dans la majorité des cas, ne sont pas graves et se traduisent essentiellement par des maux de ventre et des diarrhées.

Le site de la Santé publique du Canada a recensé d’autres symptômes en cas d’infection. Tout d’abord, une personne contaminées peut ne pas être malade, mais dans le cas contraire les patients peuvent ressentir : «de la nausée, une légère fièvre, des maux de tête, des vomissements, de vivres crampes d’estomac ou des diarrhées aqueuses ou sanglantes», a énuméré l’organisme.

En France, les autorités sanitaires évoquent également «des signes de grande fatigue, de pâleur, ou une diminution du volume des urines, qui deviennent plus foncées».

Premiers symptômes après 5 jours

Les premiers symptômes peuvent apparaître à partir de 5 jours suivant l’exposition à la bactérie, et jusqu'à 15 jours.

Si ces intoxications passent généralement sans dommages en une dizaine de jours, elles peuvent dans de rares cas provoquer des complications, avant tout chez les jeunes enfants et les personnes âgées.

Il s'agit le plus souvent d'un «syndrome hémolytique et urémique» (SHU). Celui-ci se traduit généralement par une insuffisance rénale aiguë et de graves problèmes sanguins, avec comme conséquences potentielles un coma ou la mort.

Parmi les infections alimentaires, la salmonellose et la listériose provoquent nettement plus de décès. La première notamment est à l'origine de plusieurs centaines de morts chaque année en France.