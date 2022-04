Voici 5 astuces efficaces pour ne plus avoir froid aux pieds

Doudoune, écharpe, bonnet, gants… Malgré tout cela, le froid trouve toujours un moyen de s’infiltrer dans le corps. La première partie qu’il faut penser à protéger, ce sont les extrémités.

Quand les températures baissent, le froid touche en effet les extrémités du corps en premier. Et c’est alors que l'on commence à trembler.

Prendre un café ou un chocolat chaud pour aider à se réchauffer, mais cela n'a qu'un effet temporaire.

La solution idéale consiste plutôt à protéger les mains, mais aussi les pieds, afin de limiter les dégâts. Voici 5 astuces pour ne plus avoir froid (ou presque) dans ses chaussettes.

Choisir les bonnes chaussures

Cela peut paraître évident, mais il convient toujours de rappeler en premier lieu de choisir des chaussures adaptées. Les chaussures d’hiver doivent ainsi respecter deux critères fondamentaux : semelles bien épaisses et chaussures imperméables.

En effet, ce qui permet aux pieds de tenir chaud ce sont les semelles. Ces dernières doivent être bien épaisses afin d’isoler les orteils du froid. Ensuite, il est vivement recommandé de mettre des chaussures imperméables ou fourrées pendant l’hiver.

Opter pour DES semelles thermiques

Si les semelles épaisses ne conviennent pas, il est conseillé alors d’opter pour les semelles thermiques. Ces semelles permettent de garder les pieds au chaud même si l'on sort en baskets ou en bottines à talons. Autant dire que cela convient à tout le monde, et à tout moment.

Éviter les chaussettes en coton

En hiver, on oublie les chaussettes en coton et les socquettes fines et on se tourne vers les chaussettes en polyester ou en laine. Le coton permet d’absorber l’humidité et la transpiration. Une fois trempée, vos chaussettes sècheront lentement et cela risque de laisser vos pieds au froid, ce qui n’est pas confortable.

Les collants qui réchauffent pour les sorties hivernales

La technologie a fini par entendre le cri de secours de nos pieds glacés. Depuis quelques temps, les collants «thermiques» ont ainsi fait leur apparition. Même concept que les semelles thermiques, ce type de collants permet de limiter la prolifération des odeurs désagréables tout en retenant la chaleur et garder les pieds bien chauds.

Ne pas multiplier les couches

Une erreur à ne pas commettre. Le fait d’enfiler les couches les-unes après les autres pour se protéger du froid participe à la mauvaise circulation du sang dans le corps. Et par conséquent, vous aurez encore plus froid…