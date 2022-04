Chocolats Ferrero : une contamination aux salmonelles avait déjà été détectée en décembre

Dans un communiqué publié ce jeudi, le groupe italien Ferrero a annoncé avoir déjà détecté une contamination aux salmonelles de ses produits le 15 décembre 2021.

«Dans le cadre de nos dispositifs de contrôle, la présence de salmonelles a été détectée le 15 décembre 2021 sur le site d’Arlon en Belgique», le même d'où proviennent les chocolats rappelés mardi et mercredi, indique le groupe.

Ferrero assure alors avoir identifié un filtre à la sortie des deux réservoirs de matières premières comme étant à l'origine de la contamination et l'avoir retiré.

La production a également été bloquée ce jour-là et les produits «n'ont pas été livrés».

«Tous les produits finis et semi-finis qui ont été fabriqués dans cette usine les cinq jours qui ont précédé le 15 décembre ont été bloqués aussi», précise Ferrero France à l'Agence France-Presse (AFP).

Le groupe dit aussi avoir renforcé ses contrôles à cette période et fait «plus de 2.000 tests» en janvier.

Des contaminations en hausse

En France, Santé publique France a recensé ce mardi 21 malades, dont 15 qui ont indiqué avoir consommé les produits Kinder concernés.

Un porte-parole des autorités britanniques a déclaré le même jour à l'AFP avoir comptabilité 63 cas de contamination à la salmonelle au Royaume-Uni.

Une enquête est en cours avec les autorités chargées de la sécurité alimentaire.

Selon Santé publique France, les cas de salmonellose français et britanniques concernés partagent la même souche génétique.

Consulter rapidement un médecin en cas de symptôme

Ferrero indique que l'enquête a permis de montrer «une correspondance génotypique» entre les cas de salmonelle signalés et son usine d'Arlon.

Les chocolats Kinder rappelés en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas ont été fabriqués «entre octobre 2021 et janvier 2022», mais «depuis la détection, soit le 15 décembre, et le nettoyage, Ferrero n'a détecté aucune trace de salmonelles» dans l'usine, dit encore le groupe.

Santé publique France recommande aux personnes ayant consommé les produits concernés et présentant ces symptômes de consulter un médecin rapidement.