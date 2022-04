Covid-19 : le Royaume-Uni autorise le vaccin franco-autrichien Valneva

Le Royaume-Uni a approuvé ce jeudi le vaccin contre le Covid-19 du laboratoire franco-autrichien Valneva.

L'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé du Royaume-Uni a annoncé dans un communiqué donner son approbation réglementaire à ce produit, et le régulateur britannique affirme être le premier au monde à approuver complètement ce vaccin.

«La Commission indépendante des médicaments à usage humain et son groupe de travail d'experts sur le Covid-19 ont soigneusement examiné les preuves disponibles et (...) le rapport bénéfice/risque est positif», a déclaré le professeur Munir Pirmohamed, président de cette commission, cité dans ce communiqué.

Valneva n’utilise pas, contrairement aux produits Pfizer ou Moderna, la technique de l’ARN messager, mais celle du virus inactivé, plus courante et conventionnelle. Il peut être stocké à la température de réfrigérateurs classiques, et est en ce sens assez simple d’utilisation. Le vaccin Valneva pourra être utilisé chez les personnes âgées de 18 à 50 ans, les première et deuxième doses devant être prises à au moins 28 jours d'intervalle.

Ce vaccin, le sixième à être approuvé au Royaume-Uni (après AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen et Novavax) a également été commandé par la Commission européenne, à hauteur de 60 millions de doses en 2022 et 2023. Le Bahreïn a par ailleurs également octroyé une autorisation d'urgence du vaccin Valneva au début du mois de mars.

Le Royaume-Uni a été particulièrement endeuillé par la pandémie de Covid-19, avec plus de 170.000 morts. Avec l’abandon de la plupart des restrictions sanitaires, le nombre de contaminations reste plutôt élevé. Le Bureau national des statistiques britannique a estimé que 4,26 millions de personnes étaient atteintes par le virus la semaine du 20 mars, soit le maximum depuis le début de la pandémie, pour une population de 67 millions d'habitants. Les autorités sanitaires ont par ailleurs proposé l’administration d’une quatrième dose de vaccin aux personnes les plus vulnérables.