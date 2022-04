Migraine : les femmes souffrent plus de maux de tête que les hommes, selon une étude

Un inconfort, l'impression d'avoir un étau autour du crâne... Plus de la moitié de la population mondiale (52%) a déjà souffert de maux de tête au cours de l'année. Ce chiffre est encore plus élevé chez les femmes.

Des chercheurs norvégiens ont publié ce 12 avril une nouvelle étude concernant ces douleurs, aussi appelées «céphalées». Ils se sont intéressés à leur prévalence, c'est-à-dire au nombre de cas déclarés sur une période donnée (ici, un an). Ils ont pour cela combiné les résultats de 357 publications parues depuis 1961. Leur conclusion, lisible dans The Journal of Headache and Pain, est sans appel : les céphalées sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes.

Ainsi, 58% des femmes ont déjà souffert d'un mal de tête au cours de l'année, contre 44% des hommes. Les céphalées de tension (des maux de tête légers ou modérés) sont la forme la plus répandue. En ce qui concerne les migraines, reconnaissables à une douleur plus forte, d'un seul côté de la tête et une sensation de pulsation dans le crâne, 17% des femmes les ont déjà expérimentées. C'est 8 points de plus que les hommes.

Enfin, les femmes sont également plus nombreuses (6%) à avoir souffert de maux de tête un jour sur deux pendant un mois au cours de l'année. Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi elles sont davantage touchées que les hommes. Certains scientifiques évoquent une piste hormonale.

Autre grande conclusion de l'étude : chaque jour, 15,8% de la population mondiale souffre d'un mal de crâne. Cela représente 1 personne sur 7. Heureusement les formes sévères, comme les maux de crâne un jour sur deux pendant un mois, sont beaucoup moins fréquentes. Seulement 4,6% de la population en a déjà souffert au cours de l'année.

* La valeur globale donnée par l'étude n'est pas toujours la moyenne des valeurs pour les hommes et les femmes. Les auteurs le justifient par les différentes études combinées, qui se limitent parfois à un sexe, ou au contraire ne donnent que la valeur globale.