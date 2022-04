Royaume-Uni: Une hépatite d’origine inconnue chez des enfants inquiète l'OMS

Sous surveillance. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé enquêter sur des cas d'hépatites chez des dizaines d'enfants au Royaume-Uni dont l'origine reste encore inconnue. Certains des cas détectés ont d'ailleurs nécessité une transplantation du foie.

Le Royaume-Uni avait dans un premier temps signalé le 5 avril à l'OMS dix cas d'hépatites graves en Ecosse, avant d'en signaler 74 autres, trois jours plus tard, selon un communiqué de l'organisation. Pour l'heure, aucun décès n'a été recensé.

Cette hépatite touche principalement les enfants de moins de 10 ans, et se manifeste par des symptômes comme jaunisse, diarrhées, vomissements et douleurs abdominales. Les habituels virus (A à E) de l'hépatite n'ayant pas été détectés chez les enfants atteints, les autorités sanitaires britanniques ont indiqué récemment qu'elles examinaient l'hypothèse d'un autre type de virus (adénovirus), ainsi que d'autres causes possibles comme le Covid-19, d'autres infections ou des facteurs environnementaux.

Aucun lien avec le vaccin contre le covid-19

Les autorités ont en revanche écarté tout lien avec le vaccin contre le coronavirus, qui n'a été administré à aucun des cas confirmés au Royaume-Uni.

Dans un communiqué, Meera Chand, de l'agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a souligné que des «mesures d'hygiène normales» comme le lavage des mains «aident à réduire beaucoup des infections sur lesquelles nous enquêtons» et appelé parents et gardes d'enfants à être attentifs aux signes d'hépatite.

L'OMS a souligné qu'«aucun autre facteur de risque épidémiologique n'a été identifié à ce jour, notamment des voyages récents à l'international». Toutefois, l'OMS assure «surveiller de près la situation» et ne recommande aucune restriction de voyage avec le Royaume-Uni et les autres pays où des cas ont été identifiés.