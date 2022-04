Voici les raisons scientifiques pour lesquelles nous avons envie de dormir après un repas

Après avoir mangé, on a tous déjà ressenti un soudain besoin de dormir. Appelé somnolence post-prandiale, ce petit coup de barre intervient pour différentes raisons.

Ce phénomène est notamment lié à la circulation sanguine. Il faut savoir que pour faciliter la digestion, le flux sanguin augmente largement en direction de l’estomac et de l’intestin.

Résultat, la quantité de sang qui circule dans le reste du corps, dont le cerveau, est moindre. Cela entraîne ainsi chez certaines personnes une sensation de fatigue, a expliqué Tomonori Kishino, professeur de sciences de la santé à l’Université japonaise de Kyorin, cité par le Time.

Plusieurs études ont d’autre part montré que la somnolence post-prandiale est essentiellement due à la composition du menu. En effet, plus les aliments ingérés sont riches en matières grasses et en glucides, plus les paupières auront tendance à se faire lourdes, et ce, en raison de la production d'insuline.

Des chercheurs de «The Script Research Institute» ont de leur côté mis en évidence que la consommation de protéines animales et de sel favorise la somnolence. Pour éviter d’avoir sommeil, les scientifiques recommandent d’opter pour des plats équilibrés et d’éviter de manger en trop grande quantité. De cette manière, la digestion sera plus rapide, et donc moins énergivore.