Arnaque à la carte Vitale : quelle est cette nouvelle escroquerie par SMS de plus en plus répandue ?

L’arnaque à la carte Vitale par SMS est une nouvelle escroquerie qui a touché plusieurs millions de Français.

Un message, assez simple, va vous demander de renouveler votre carte Vitale qui arriverait à expiration en cliquant sur un lien disponible dans le SMS.

Les escrocs qui se font passer pour l’Assurance maladie, vont en profiter pour essayer de vous subtiliser vos informations bancaires. Si de nombreux Français sont tombés dans le panneau, c’est tout simplement parce que le site créé par les arnaqueurs a une ressemblance assez frappante avec le site officiel.

La suite de la procédure est assez simple, il vous suffira d’indiquer votre prénom, votre nom, votre adresse mail ainsi que votre adresse postale. Et c’est à ce moment précis que les escrocs entrent en jeu car il vous sera demandé vos coordonnées bancaires. En effet, pour recevoir votre nouvelle carte Vitale, il faudra débourser quelques euros.

Une escroquerie très réaliste

«Ils m’ont demandé mes informations bancaires et de payer 84 centimes. Après je n’ai plus eu de nouvelles. Je me suis dit que j’aurais dû être beaucoup plus vigilante», a témoigné une Française victime de l’arnaque sur franceinfo. Certaines banques ont réussi à détecter l’arnaque et bloquer le paiement frauduleux.

L’escroquerie peut même aller encore plus loin. Les criminels peuvent même vous appeler et se faire passer pour des «employés» de votre banque. Capable de pirater le réseau téléphonique, c’est le numéro de téléphone de votre banque qui pourrait s’afficher sur votre téléphone.

«Un conseiller bancaire ne vous demandera jamais un mot de passe ou un code d’activation unique, donc ne jamais les communiquer», a déclaré Jérôme Notin, le directeur général de cybermalveillance.gouv.fr, sur TF1. La seule manière de mettre à jour votre carte Vitale est la suivante : aller en pharmacie. L’opération s’effectuera sur des bornes spécifiques et elle est totalement gratuite.