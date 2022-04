Rupture de Doliprane en gélule : doit-on s’inquiéter ?

Depuis plusieurs mois, les boîtes de Doliprane 1.000 mg en gélule se font de plus en plus rares sur les étals des pharmacies en France.

En cause, une augmentation de la demande depuis le début de la crise sanitaire et les laboratoires ont du mal à augmenter leur production. Le retour des virus hivernaux n’est pas non plus anodin face à cette flambée des demandes.

« La matière première du paracétamol vient pour l’instant de Chine ou d’Inde. On essaye de rapatrier la fabrication en France, ça prend du temps. Et il se trouve qu’il manque aussi d’autres matières comme le carton, les emballages et le plastique. Et le plastique sert à la fabrication des gélules», a déclaré Philippe Vergnes, président du syndicat des pharmaciens de la Haute-Garonne, au micro de CNEWS.

C’est le Doliprane 1.000 mg en gélule qui est concerné par cette rupture de stock, celui qui est fabriqué par le laboratoire Sanofi. Les pharmaciens sont toutefois rassurants et tentent d’amener les clients vers d’autres alternatives.

«Quand les clients viennent nous demander du Doliprane soit on va les orienter sur une autre forme de médicaments qu’ils n’ont peut-être pas l’habitude de prendre, soit on va les orienter sur un autre laboratoire qui fait des gélules de paracétamol», a rapporté Bruno Fellous, pharmacien.

Les professionnels de santé assurent qu’il est inutile de s’alarmer, Sanofi a annoncé un retour à la normale pour le mois de juin 2022.