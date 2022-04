Covid-19 : une étude alerte sur un nouveau symptôme qui peut rendre aveugle

Selon une nouvelle étude américaine, le Covid-19 a des conséquences potentiellement définitives, notamment sur les yeux. Le virus serait la cause d’une forte baisse de l’acuité visuelle chez certains patients.

Depuis l’arrivée du Covid-19, il y a désormais plus de 2 ans, les études permettant de mesurer l’impact de ce virus sur les organes se multiplient. Après le cœur, les poumons, le cerveau, ainsi que les intestins, ce sont maintenant les yeux et plus précisément, les vaisseaux sanguins qui interpellent les scientifiques.

Le 14 avril dernier, la revue spécialisée Jama Ophthalmology publiait une étude sur la perte d’acuité visuelle causée par une occlusion veineuse rétinienne (OVR). La veine centrale de l’œil est alors obstruée par un caillot sanguin. «Les cliniciens doivent tenir compte de l’association potentielle entre l’infection au Covid-19 et les occlusions vasculaires rétiniennes lors de l’évaluation des patients après l’infection» explique cette étude.

Cette étude a été réalisée entre janvier 2020 et mai 2021 sur pas moins de 432.515 patients diagnostiqués avec le Covid-19, et ce, «sans antécédent d’occlusion vasculaire rétienne». L’âge moyen des participants était de 40,9 ans et 53,6% étaient des femmes.

Lors de cette étude, les chercheurs ont découvert que le nombre de personnes qui souffraient d’occlusion vasculaire rétinienne était plus élevé «dans les 6 mois après l’infection au Covid-19 par rapport aux 6 mois avant l’infection». Au plus tôt, les patients ont commencé à remarquer ce symptôme entre 6 à 8 semaines après le diagnostic.

Comment se manifeste cette infection ?

L’OVR est causée par un ralentissement de la circulation veineuse au sein de la rétine, dû à l’incapacité pour le sang de s’évacuer normalement hors de l’œil. Cette pathologique n’est toutefois pas douloureuse, mais se caractérise par l’apparition d’hémorragies au fond de l’œil et une baisse de la vision «plus ou moins importante et relativement brutale», comme l’indique le Centre Ophtalmologique de la Sorbonne. Généralement, un seul œil est touché.

«Les résultats fournissent une preuve supplémentaire de l’état prothrombotique induite par le Covid-19 et indiquent que les impacts post-infection peuvent durer plusieurs semaines», affirme cette étude.