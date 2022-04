Des paquets de pistaches rappelés en raison de traces de pesticide

Après l'affaire des pizzas Buitoni et des chocolats Kinder, le site gouvernemental a lancé un rappel sur des paquets de pistaches après la découverte de traces de pesticide «en quantité supérieure» aux limites maximales de résidus (LMR) fixées par l’Union européenne.

Il s’agit de paquets de 250 grammes de pistaches décortiquées de la marque B & S Cuisine.

Le produit rappelé porte le code-barres 3580281252024 et présente une date limite de consommation fixée au 30 avril 2023. Plus précisément, le lot concerné est le 1006. Ces paquets ont été vendus dans toute la France entre le 9 mars et le 8 avril 2022.

#RappelProduit



PISTACHE DECORTIQUEE sachet 250g B&S CUISINE - B&S CUISINE





Risques : Dépassement des limites autorisées de pesticides





Motif : Présence de pesticides en quantité supérieure à la LMR de l'UE

De nombreux produits ont récemment été rappelés après la découverte de pesticides ou de bactéries. Toutefois, il faut noter que les rappels de produits alimentaires sont réguliers en France.

Néanmoins, des pizzas Buitoni contaminées par la bactérie E. coli ou encore les chocolats Kinder qui ont provoqué des cas de salmonellose ont ainsi fait l’actualité ces dernières semaines.