Covid-19 : ce que l’on sait des sous-variants BA.4 et BA.5 d'Omicron

Comme une ombre au tableau. Alors que la décrue de l'épidémie de coronavirus se confirme en France, avec des contaminations et des hospitalisations en baisse, la présence attestée de deux nouvelles souches du variant Omicron, les sous-variants BA.4 et BA.5, met en alerte les autorités sanitaires.

Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, le pic de contaminations au coronavirus a été atteint fin mars marqué par une grosse domination du sous-variant BA.2 d'Omicron représentant 99% des cas en France.

BA.2 se caractérise par une période d’incubation très courte, une contagiosité très élevée et une capacité de réinfection plus grande.

S'il est étudié de près par les scientifiques, ces derniers pourraient vite être accaparés par ses «cousins», les sous-variants BA.4 et BA.5 qui font également l’objet d’une surveillance renforcée.

Des sous-variants découverts à la mi-décembre 2021

Les deux sous-variants BA.4 et BA.5 ont chacun été découverts en Afrique du Sud. Concernant le BA.4, il a été recensé pour la première fois dans la province de Limpopo à la mi-décembre 2021. Quant au BA.5, c’est dans la capitale administrative du pays, à Pretoria, qu’il a été signalé pour la première fois en janvier 2022.

Ces deux sous-lignages sont responsables d’une explosion de cas en Afrique du Sud.

Actuellement, les indicateurs de suivi de l’épidémie de Covid-19 dans le pays sont proches du rouge avec un ratio de 6.3 nouveaux cas pour 100.000 habitants et un taux de positivité équivalant à 16,9 %.

Des données jugées «alarmantes» par Jacob Lemieux, spécialiste des maladies infectieuses au Massachusetts General Hospital (Etats-Unis). Selon lui, ces sous-variants semblent «provoquer une augmentation exponentielle des taux de positivité et représentent déjà plus de 50 % des cas».

Des cas détectés en France

Des cas infectés par les nouvelles souches d’Omicron, BA.4 et BA.5, ont dans la foulée été détectés dans plusieurs pays, à savoir le Botswana, le Royaume-Uni, la Chine, le Danemark et même en France.

Selon Santé Publique France (SpF), un cas de BA.4 et deux cas de BA.5 ont ainsi été identifiés sur le territoire français au 21 avril 2022.

De son côté, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a mis ces deux sous-variants sous alerte dans la catégorie «variants d’intérêt».

Plus transmissibles et plus résistants aux vaccins

A ce stade, Santé Publique France explique que BA.4 et BA.5 sont «assez similaires à BA.2 mais leur protéine Spike possède en plus les mutations L452R, F486V et R493Q».

Concrètement, la première mutation (L452R) «est associée à une plus grande affinité du virus avec le récepteur qui permet au virus d’infecter les cellules humaines», a expliqué le Dr Antoine Flahault, médecin épidémiologiste, dans un entretien à la Dépêche du Midi publié ce mardi 3 mai.

«Au final, on peut donc avoir affaire à un variant plus transmissible qu’Omicron et échappant à l’immunité acquise et vaccinale, mais pas nécessairement à une souche associée à une plus grande sévérité», a-t-il ajouté.

La mutation F486V portée par BA.4 et BA.5 permet en effet de réduire la neutralisation des anticorps dans le corps humain. Elle joue «un rôle important dans l’échappement vaccinal. C’est-à-dire que l’efficacité vaccinale est susceptible de diminuer », souligne le médecin épidémiologiste.