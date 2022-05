Vélo : quels sont les pays les plus sûrs pour circuler ?

En Europe, une personne sur dix se sert de son vélo comme moyen de transport principal. Mais attention, ce mode de transport n’est pas sans risque. Le site myprotein a classé 31 pays européens en leur attribuant une note de sécurité.

C’est la Suède qui obtient la meilleure note avec un indice de sécurité de 59,15. Le pays compte 2,16 décès de cyclistes par million de morts. Si le royaume a mis en place une stratégie nationale du cyclisme, il n’y a que 6,9 km d’itinéraires cartographiés par km2.

Le Luxembourg arrive en deuxième position mais bat largement la Suède sur la part d’itinéraires avec 446,5 km par km2. Son taux de morts par million de décès est également plus faible 1,13, cependant le pays compte une part modale de vélo (la part des trajets effectués à vélos sur l'ensemble des trajets) plus faible : 4% contre 16,5% pour la Suède.

La France n’arrive qu’à la 13e place de ce classement avec une note de sécurité de 41,27. Le pays a mis en place une stratégie pour développer le cyclisme au niveau national et compte 48,5 km d’itinéraires cartographiés par km2. Le nombre de morts par million reste bas avec 2,39 décès.

La Bulgarie pays le plus dangereux pour le vélo

D’autres pays sont de leurs côtés plus dangereux pour les cyclistes. C’est le cas de la Roumanie (29e) et de la Hongrie (17e) qui ont les taux de morts par million les plus élevés avec respectivement 8,76 et 8,14.

La Pologne prend la 30e place avec une note de 13,98. Le pays a un taux de morts élevé avec 7,43 sur un million. De plus, aucune politique de cyclisme n’a été mise en place au niveau national et la part modale de vélo n'atteint que 5%.

En dernière position de ce classement : la Bulgarie. Le pays d’Europe de l’Est obtient une note finale de sécurité de 13,09. Aucune stratégie nationale du cyclisme n’a été mise en place et la part modale de vélo n’atteint que 3,4% des déplacements totaux.

Dans son calcul, myprotein a également pris en compte la pollution de l’air qui, au-delà des accidents de circulation ou de la part d’installation cyclable, a un impact sur la sécurité des cyclistes puisqu’elle peut leur provoquer des maladies respiratoires.