Allergies : Voici 5 astuces naturelles pour se protéger

Le soleil est de retour. Mais cela n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. En effet, ceux qui souffrent d'allergies savent que le mois de juin peut être pénible. Yeux qui grattent, nez qui coule, fatigue inhabituelle…Voici les 5 remèdes naturels réputés efficaces pour soigner les symptômes liés aux allergies.

la soupe à l’ortie

Voilà une « mauvaise » herbe qui présente beaucoup de bienfaits. L’ortie est réputée pour ses vertus antihistaminiques. Elle aide à prévenir les symptômes des rhumes des foins. Pour une utilisation optimale, on prendra soin de bien les laver et de se protéger les mains pour les manipuler. Associées à une pomme de terre, un oignon et un peu d’ail, elles feront une soupe délicieuse.

la tisane de grande camomille

La grande camomille ou Partenelle est réputée pour our diminuer la fréquence d’apparition et l’intensité des migraines. Pour la distinguer des autres camomilles, il faut frotter ses feuilles. La partenelle dégage une odeur camphrée. Son action antioxydante et anti-inflammatoire va contenir l’histamine, la molécule qui se libère en cas de réaction allergiques.

l’huile essentielle d’estragon

L’estragon n’est pas seulement utile en cuisine. Utilisée sous forme d’huile essentielle, la plante permet de lutter contre les allergies grâce au méthylchavicol aussi appelé estragol. On l’utilisera en inhalation en aspergeant un peu d’huile sur un mouchoir.

l’eau salé

Souvent le rhume des foins entraîne une congestion nasale. Le nez se bouche sous l’accumulation du mucus. Le pollen pénètre aussi par cette voix. Pour cette raison, on peut utiliser des sérums physiologiques à l’eau de mer en vente dans le commerce, mais on peut tout aussi bien préparer sa solution soi-même à partir d’eau et de sel. Il faudra simplement une poire effilée en caoutchouc.

Les jus d’agrumes

La vitamine C fait partie des vitamines essentielles pour être bien armé contre les pollens. L’organisme est très sollicité en cas de réaction allergique ce qui entraîne souvent une fatigue inhabituelle. Faire une cure de vitamine C à l’approche de l’arrivée des pollens permet de diminuer les symptômes. Un jus d’orange frais chaque matin fera l’affaire.