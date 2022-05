Voici les 4 signes qui montrent une surconsommation de sel

Une consommation excessive de sel n'est pas sans conséquences sur la santé. Mais on n'a pas toujours conscience d'avoir la main trop lourde. Ainsi, voici 4 signes qui doivent vous alerter.

Une grande soif

Manger des aliments riches en sodium accroît la sensation de soif. Le cerveau envoie cette information afin de rétablir l'équilibre hydrique du corps. En effet, lorsque le sel est consommé en excès, le corps puise l'eau dans les cellules, ce qui créé un déséquilibre. Pour rappel, l'OMS recommande de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour.

des ballonnements fréquents

Un régime alimentaire trop salé peut provoquer une accumulation d'un excès de gaz dans l'intestin. Cela augmente le risque de ballonnements d'environ 27%, révèle une étude publiée dans la revue American Journal of Gastroenterology. Selon les chercheurs, le sel pourrait modifier la fermentation intestinale des fibres.

Une sensation de gonflements

Déséquilibre entre la quantité d'eau absorbée et évacuée, la rétention d’eau se traduit généralement par une sensation de gonflements et de pesanteur. Et le sel en excès peut provoquer, ou aggraver, les symptômes. Et pour cause, ce condiment retient l’eau et empêche son élimination, tout comme le sucre.

Une tension artérielle élevée

Un apport excessif de sodium contribue également à une augmentation de la tension artérielle (pression qui règne à l'intérieur des artères), ce qui force le cœur à travailler plus fort. En sachant que l’on parle de tension artérielle élevée, ou d'hypertension artérielle, lorsque les valeurs sont égales ou supérieures à 140/90 mmHg.