NASH : Quels sont les symptômes de la maladie du soda ?

La maladie de Nash, plus connue sous le nom de «la maladie du soda» toucherait près de 2 à 3 % de la population française.

Cette maladie est la conséquence d’une stéatose, c’est-à-dire une surcharge du foie en graisses. Plusieurs facteurs aggravants peuvent être à l’origine de ce phénomène, comme le manque d’efforts physiques ou une alimentation trop grasse. Dans près d’un cas sur cinq, la surcharge en graisse au niveau du foie devient fortement toxique pour l’organe et évolue en une fibrose, et potentiellement dans les cas les plus graves, en un cancer ou une cirrhose non-alcoolique.

La maladie de Nash - dont l'acronyme anglais Non-Alcoholic SteatoHepatitis (stéatohépatite non alcoolique) - a longtemps été associée à la «malbouffe» en raison des nombreux cas en provenance des États-Unis, où les enfants et adultes consommaient en masse du soda, d’où son surnom.

Une maladie sournoise

Les patients souffrant de Nash sont souvent frappés par les premiers symptômes classiques des maladies du foie. Mais lorsqu’ils sont atteints de la maladie, plusieurs symptômes font leur apparition : des démangeaisons intenses, des ecchymoses et des saignements légers, le gonflement du ventre, ainsi que l’apparition de veines «araignées» sous la peau. Certains malades sont également touchés par la jaunisse et des troubles de l’élocution, caractéristique d’une encéphalopathie hépatique - une complication de la cirrhose caractérisée par des manifestations neuropsychiatriques -, selon l’American Liver Foundation.

Pour le moment, aucun traitement visant à lutter contre la maladie n’est disponible. En revanche, la pratique d’une activité sportive régulière et une alimentation saines sont les meilleures armes pour lutter efficacement contre les risques de la maladie du soda.