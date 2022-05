Covid-19 : le port du masque est-il obligatoire dans les avions ?

Une bouffée d’air frais pour les usagers de l’avion au sein de l’Union européenne. L’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ont mis un terme à l’obligation de porter un masque dans les aéroports et à bord des avions circulant dans l'UE via un communiqué publié ce mercredi 11 mai.

Sur le plan national, le ministre de la Santé Olivier Véran a assuré mercredi que «le masque ne sera plus obligatoire dans les transports publics» à compter de ce lundi 16 mai.

Cette mesure a fait écho à la directive européenne prise communément par l’AESA et l’ECDC ce mercredi d’abandonner «la recommandation du port obligatoire de masques médicaux dans les aéroports et à bord des vols» au sein de l'UE.

#EASA and #ECDC have taken the first steps to relax #COVID19 measures for air travelers. While the wearing of face masks will no longer be mandatory it is important to be respectful of others. The full protocol is available here:https://t.co/Oetq26Xd0g pic.twitter.com/eBAvQxIEzp

— EASA (@EASA) May 11, 2022