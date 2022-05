Covid-19 : où en sont nos voisins européens concernant le port du masque ?

Avec la baisse généralisée des contaminations liées au Covid-19 à travers le monde ces derniers mois, les restrictions sanitaires ont été allégées dans de nombreux pays. Obligatoire depuis le début de la pandémie, l'usage du masque a notamment été progressivement assoupli en Europe.

L’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ont annoncé ce mercredi 11 mai la fin de l’obligation de porter un masque dans les aéroports et dans les avions circulant dans l'UE.

En France, il ne sera plus demandé aux usagers de porter un masque dans les transports publics à compter de ce lundi 16 mai. Son usage sera exclusivement requis pour les établissements de santé et médico-sociaux.

Le site spécialisé touteleurope.eu a compilé l’ensemble des mesures sanitaires actualisées en lien avec le port du masque dans chaque pays de l’UE. Voici un descriptif de ces dernières pour chaque nation européenne.

Les pays où le port du masque demeure obligatoire

Allemagne

Le port du masque reste obligatoire à partir de 6 ans dans les transports en commun et dans les établissements médicaux.

Autriche

Le port du masque FFP2 est obligatoire à partir de 14 ans (masque chirurgical requis entre 6 et 13 ans) dans les transports publics, les taxis et les magasins dits essentiels, comme les supermarchés, les bureaux de poste et les pharmacies.

Belgique

Depuis le 7 mars, l’obligation du port du masque dans les espaces intérieurs a été levée. Il reste cependant nécessaire dans les transports et dans les hôpitaux.

CHYPRE

Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces publics.

Croatie

Le port du masque est obligatoire en intérieur dans les établissements de santé.

Espagne

Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans dans les transports en commun et les hôpitaux.

Grèce

Le port du masque est obligatoire dans les espaces publics intérieurs et il doit être de type FFP2 dans les supermarchés, les hôpitaux et les transports publics.

Hongrie

Le masque demeure obligatoire dans les établissements sociaux et de santé.

ITALIE

Le port d’un masque FFP2 est requis jusqu’au 15 juin dans les cinémas, les théâtres, les salles de concert, les événements sportifs et les transports publics.

Lettonie

Le masque est obligatoire à partir de 7 ans dans les transports en commun et les établissements médicaux.

Lituanie

Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans dans les établissements de santé et les transports publics.

Luxembourg

Le port du masque reste obligatoire dans les transports publics, les hôpitaux et les maisons de retraite.

Malte

Depuis le 2 mai, le port du masque reste obligatoire dans les établissements de santé et les avions uniquement. Les lieux recevant du public ont le choix de le demander ou non.

PAYS-BAS

Le port du masque reste obligatoire dans les aéroports et dans les hôpitaux.

Pologne

Le port du masque reste obligatoire uniquement dans les établissements de santé jusqu’au 31 mai.

Portugal

Le port du masque demeure obligatoire dans les transports publics et dans les établissements de santé.

République Tchèque

Le masque est requis dans les établissements de santé et dans les transports en commun.

SLOVAQUIE

Le port du masque reste obligatoire pour les patients dans les établissements de santé et les clients en pharmacie.

Slovénie

Le masque reste obligatoire dans les hôpitaux et dans les lieux de soins.

Les pays où le port du masque est recommandé

Danemark

Toutes les restrictions ont été levées dans le pays. Les établissements privés ont la possibilité d’imposer le port du masque. Le port du masque reste fortement recommandé dans les hôpitaux.

Estonie

Le port du masque est seulement recommandé

Finlande

Le port du masque est recommandé dans les transports en commun et dans les lieux où la promiscuité est forte, notamment en cas de symptôme du Covid-19.

Irlande

La quasi-totalité des mesures sanitaires ont été levées et remplacées par des recommandations publiques, telles que porter un masque dans les transports publics et les établissements de santé.

Islande

Toutes les restrictions liées au Covid-19 ont été levées.

Norvège

Toutes les restrictions sanitaires ont été abrogées.

Roumanie

Toutes les restrictions sanitaires ont été levées.

Royaume-Uni

Depuis le 27 janvier, l’Angleterre a levé l’essentiel des mesures sanitaires, à l’image du port obligatoire du masque, tout comme l’Ecosse et l’Irlande du Nord. Au Pays de Galles, le port du masque reste obligatoire dans les établissements de santé.

Suisse

La majorité des mesures sanitaires ont été levées, dont le port obligatoire du masque.

Suède

Les mesures de restrictions sanitaires ont été supprimées.