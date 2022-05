Doit-on s’inquiéter de la variole du singe détectée en Espagne ?

L’Espagne lance une alerte sanitaire après la détection de huit cas de variole du singe, une maladie qui peut être transmise par de nombreuses espèces sauvages.

Originaire du continent africain, la variole du singe est désormais présente en Europe, du côté de l’Espagne et du Portugal et également au Royaume-Uni. Doit-on s’en inquiéter ? Ce virus présent dans certaines zones de jungle en Afrique se transmet par des mammifères tels que des singes (d’où son appellation) ou encore des rongeurs. De nombreux symptômes très douloureux rendent cette maladie particulièrement pénible. Parmi les symptômes les plus fréquents : courbature au dos, douleurs musculaires, fièvre, éruptions cutanées et ganglions lymphatiques enflés.

Pas de vaccin ni de traitement

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, il n’existerait pas encore de traitement ni de vaccin contre ce virus. Aucun rapprochement ne peut être fait actuellement, mais L’Agence britannique de sécurité sanitaire a précisé que sur les sept cas détectés, quatre concernent des personnes ayant eu des relations homosexuelles ou bisexuelles.

Alors qu’il se développe habituellement dans des forêts, il est très étonnant de le voir sévir dans des zones urbaines. Pour le moment, toujours selon les informations de l’OMS, le virus ne serait mortel que dans des cas rares. Le taux de létalité s’établi entre 1% et 10%. La durée d’incubation, quant à elle, varie en général de 6 à 16 jours mais peut également atteindre 21 jours.