Suspicions de salmonelles : rappel d'un lot de farine contaminé

Le site français des alertes de produits dangereux a publié un rappel pour un lot de farine commercialisé à Murat (Cantal). La Salmonella spp, l’agent responsable de la salmonellose, a été détectée dans le produit.

Rappel Conso, site des alertes de produits dangereux du gouvernement français, a lancé une alerte ce mercredi pour le rappel de farine de blé noir, vendue aux Moulins d’Antoine à Murat (Cantal). La raison évoquée est la présence de salmonelles.

Commercialisée en paquets de 1kg, il s’agit de farine de blé noir sarrasin fluide. Le numéro de lot est le 118CS11. La date maximale de péremption est le 29 octobre 2022 et le GTIN : 34228010000107.

Rapporter le produit au pointe de vente

La plate-forme du gouvernement demande de ne pas consommer le produit et de le rapporter au point de vente.

La salmonellose, provoquée par une bactérie appelée salmonelle, est une cause importante de décès par intoxication alimentaire. Ses symptômes apparaissent en moyenne après un à trois jours d'incubation. Ils sont le plus souvent ceux d'une gastro-entérite parfois aiguë : diarrhée et crampes abdominales, légère fièvre, voire vomissements.