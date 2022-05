Variole du singe : ce que l’on sait sur cette maladie

La variole du singe est un virus qui commence à se répandre dans le monde. Elle est originaire d’Afrique. Plusieurs cas ont été détectés en Europe, ce qui laisse place à une certaine inquiétude. Encore très peu connue, voici ce que l’on sait sur cette pathologie.

Quelles sont les origines du virus ?

Il est originaire du continent africain et plus précisément des zones isolées centre et de l’ouest de l’Afrique, à proximité des forêts tropicales et humides. Le premier cas de la variole du singe date de 1970, en République démocratique du Congo, sur un jeune garçon de 9 ans. Le virus se transmet de certaines espèces animales à l’Homme. D’après les informations de l’Organisation Mondiale de la Santé, la variole du singe également appelée Orthopoxvirose simienne, est transmise par les espèces telles que rongeurs ou primates. Cependant, la transmission interhumaine est très faible, voire quasi-inexistante.

Quels sont les symptômes ?

Cette maladie est appelée communément «variole du singe», car ces symptômes se rapprochent, en moins grave, à ceux de la variole qui a été éradiquée totalement en 1980. Elle se manifeste, le plus souvent, avec l’apparition d’une fièvre soudaine et virulente et des douleurs musculaires. Ensuite, vient la période d’éruption cutanée pouvant s’étendre sur tout le corps.

D’autres lésions peuvent être observées au niveau des organes génitaux, des paupières et même de la cornée. La durée des symptômes varie de 14 à 21 jours.

Le virus est-il réellement dangereux ?

Selon l’OMS, le taux de létalité du virus chez l’homme reste inférieur à 10%. Les jeunes enfants seraient les plus vulnérables à la variole du singe. Toutefois, ce taux de mortalité reste très distinct selon les cas et la sévérité de l’épidémie.

Existe-t-il un vaccin ou un traitement ?

Aucun traitement ni vaccin n’est spécifique à la variole du singe. Toutefois, la maladie peut être endiguée grâce au vaccin contre la variole qui serait efficace à 85%. Néanmoins, il n'est plus disponible à cause de la disparition totale de la maladie depuis plusieurs années.

En revanche, au regard des antécédents, l’évolution de la maladie ne devrait donc pas poser de problèmes. Par ailleurs, l’Homme guérit naturellement de ce virus similairement au Covid-19.

Comment la prévenir ?

L’OMS explique que la réduction des contacts entre les animaux transmetteurs et l’être humain reste primordiale ainsi que la vigilance et l’identification rapide. Ces points sont la clé pour éviter une épidémie.