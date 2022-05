Variole du singe : deux nouveaux cas confirmés en France

D'après le bilan publié par Santé publique France lundi 23 mai, la France comptait à cette date trois cas confirmés de variole du singe. Cela signifie que deux nouveaux malades ont été recensés depuis le premier, détecté jeudi dernier.

Alors que l'alerte est donnée au niveau européen, deux nouveaux cas de variole du singe ou Monkeypox viennent d'être détectés en France. Un premier malade avait été recensé jeudi dernier en Ile-de-France, or, le dernier bilan publié par Santé publique France, lundi 23 mai, évoque un total de «trois cas confirmés».

«A ce jour, ces cas sont survenus principalement, mais pas uniquement, chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), sans liens directs avec des personnes de retour de zone endémique», écrit l'Agence nationale de santé publique.

La surveillance renforcée

Elle précise que «le contexte européen actuel constitue une alerte et suggère une contamination en Europe». Aussi, en France, «la surveillance pérenne du Monkeypox par le dispositif de la déclaration obligatoire est renforcée et des messages d'informations et d'alerte son adressés aux professionnels de santé». Pour contenir la propagation de la variole du singe, «les échanges se poursuivent [...] avec les autres pays européens, l'OMS et l'ECDC», ajoute Santé publique France.

Cette maladie originaire d'Afrique est rare. Elle peut être transmise par contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses d'une personne malade. Les goutelettes ou le contact avec l'environnement de l'individu contaminé (literie, vêtements...) peut aussi favoriser la transmission.

L'incubation de la maladie peut aller de 5 à 21 jours, et elle entraîne fièvre, maux de tête, courbatures et fatigue. L'éruption cutanée caractéristique de la variole du singe apparaît environ deux jours après les premiers symptômes. Les cas rapportés en Europe sont majoritairement bénins mais cette pathologie est plus grave chez les enfants et les personnes immunodéprimées.