Suspicions de salmonelles : ces lots de saucisson rappelés dans toute la France

Des saucissons secs de la marque Alliance Producteur font l’objet d’un rappel après la détection de la présence de salmonelles lors d’un test bactériologique.

Ce mercredi 25 mai, des lots de saucissons artisanaux sous film perforé, de la marque Alliance Producteur, et vendus dans les magasins Carrefour de France, ont fait l’objet d’un rappel après la détection d’une présence de salmonelles, des bactéries qui avaient causé dernièrement le rappel de nombreux chocolats Kinder, peut-on lire sur le site Rappel Conso.

C’est, en effet, la référence «saucisson bec beaufort 180g VPF» qui est retirée des rayons de charcuterie. Les produits ont été commercialisés durant la période du 23 mai au 19 juillet 2022.

Les lots concernés sont 13922 et 14022, portant tous deux la référence GTIN 3498301003320 et GTIN 3498301003320 et ayant respectivement une date de durabilité minimale au 18/07/2022 et au 19/07/2022.

Rappel Conso recommande aux consommateurs qui auraient acheté ces saucissons de ne pas ou ne plus consommer ces produits, de les détruire ou de les rapporter en magasin pour obtenir un remboursement.

Pour rappel, les salmonelles peuvent provoquer la salmonellose, une maladie qui entraîne des troubles gastro-intestinaux, diarrhées, vomissements et douleurs abdominales.