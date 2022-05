Le risque d’allergie aux pollens à son maximum en France

Avec l’arrivée des beaux jours, les concentrations en pollens dans l’air sont en forte augmentation, selon le Réseau national de surveillance aérobiologique, qui estime l’impact sanitaire élevé dans l’Hexagone.

«Les graminées ne font pas le pont», a alerté ce jeudi 26 mai le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), qui étudie la concentration des pollens dans l’air. Alors que de nombreux Français vont profiter du pont de l’Ascension, l’ensemble de la France est placé en rouge au risque d’allergies aux pollens, hormis les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.

Alors que beaucoup de Français feront le pont de l'Ascension cette semaine avec une circulation annoncée en noir sur les routes par bison futée, sur le plan des pollens, les graminées ne font pas le pont et resteront bien présents dans l’air! pic.twitter.com/gXJzQV3iPY — Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) May 25, 2022

«Les concentrations de pollens sont fortes et sont en augmentation sur tous nos capteurs. Les belles conditions météorologiques annoncées pour ce long week-end favoriseront la dispersion des pollens de graminées dans l’air et maintiendront le risque d’allergie à un niveau élevé sur toute la France», a alerté le RNSA. «Seules les rares averses de pluie orageuses pourront faire baisser, localement et temporairement, les concentrations de pollens et apporter un peu de répit aux allergiques.»

Les graminées sont des plantes généralement utilisées dans l’alimentation du bétail, comme le seigle, l’avoine, le blé ou l’orge, ou encore la fléole, le pâturin, l’ivraie, qui poussent souvent aux bords des routes et qui sont hautement allergisantes.

En cette période, il est conseillé aux personnes allergiques de consulter leur médecin et de continuer à prendre leur traitement. Pour éviter d’être trop touché par le pollen, le RNSA conseille également de bien se rincer les cheveux en fin de journée, d’aérer son domicile au moins 10 minutes par jour avant le lever et après le coucher du soleil, et d’éviter les activités physiques en extérieur.