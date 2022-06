Covid-19 en Chine : Pékin lève progressivement ses restrictions sanitaires

À Pékin, après des mois de restrictions sanitaires mises en place pour contrer la propagation de cas de Covid-19, la capitale chinoise assouplit progressivement son protocole.

Vers un retour à la normale ? La municipalité de Pékin a annoncé ce dimanche 5 juin 2022 la levée de nombreuses restrictions anti-Covid, après un mois de crainte de confinement pour les 22 millions d’habitants de la capitale chinoise.

La ville a annoncé un retour progressif de ses habitants au travail à compter du lundi 6 juin et la réouverture des établissements scolaires le 13 juin prochain. Les restaurants pourront à nouveau accueillir leur clientèle et les transports en commun fonctionneront normalement.

A protest over China’s Covid rules turned violent after workers were denied travel to Beijing. Angry commuters demanded answers and chanted: “dictatorship” pic.twitter.com/jtWqYO8luM — South China Morning Post (@SCMPNews) June 1, 2022

Ce retour à une certaine normalité est acclamé par la population pékinoise qui voit s'éloigner la possibilité d'un nouveau confinement total. Cet assouplissement intervient quelques jours après que de violentes manifestations des habitants demandant le droit de pouvoir retourner au travail aient éclatées à l'entrée de la capitale.

La vie reprend donc peu à peu à Pékin, cependant, un test de dépistage de moins de 72 h sera toujours nécessaire pour avoir accès aux lieux publics et deux districts de la capitale maintiendront les restrictions, 19 cas positifs y ayant été détectés.

Une politique zéro Covid radicale

Fin avril, avec plus de 1.900 cas positifs, un des chiffres les plus élevés depuis le début de la crise sanitaire en Chine, la municipalité avait essayer d'enrayer la vague en appliquant encore sa politique zéro Covid. Écoles, commerces non essentiels et lieux publics avaient fermé début mai, tandis que les restaurants ne pouvaient faire que de la vente à emporter. Les habitants, testés quotidiennement ou presque, étaient incités à travailler à domicile. Des images rappelant à de nombreux habitants à travers le monde, des temps qu'ils croyaient appartenir au passé pour toujours.

CHINE, SHANGHAI - Si certains retrouvent un semblant de liberté, d’autres sont toujours enfermés.





Vidéo filmée le 27 mai 2022.





-#Chine #ChinaLockdown #COVID19 pic.twitter.com/Q0O5Gop6dC — Made in China (@MadeinChinaoff) May 27, 2022

Les Pékinois vivaient dans la crainte d'un confinement stricte comme à Shanghaï où la population à vécu des restrictions radicales, les images des autorités enfermant les habitants dans leurs propres immeubles choquant la planète entière par leur violence.