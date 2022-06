Covid-19 : les vaccins ont évité près de 20 millions de morts en 2021, selon une étude

D'après une vaste étude de modélisation publiée ce vendredi 24 juin, la vaccination contre le Covid-19 a permis d’éviter 19,8 millions de morts sur un potentiel de 31,4 millions lors de la première année suivant l’introduction des vaccins en décembre 2021.

L'équivalent de la population d'un pays comme la Roumanie. Selon une étude publiée ce vendredi 24 juin dans The Lancet Infectious Diseases, la vaccination contre le Covid-19 a permis d’éviter 19,8 millions de morts sur un potentiel de 31,4 millions lors de la première année suivant l’introduction des vaccins en décembre 2021.

Basée sur des données provenant de 185 pays et territoires et effectuée entre le 8 décembre 2020 et le 8 décembre 2021, cette étude est la première à tenter d'évaluer les décès évités directement et indirectement à la suite de la vaccination contre le Covid-19.

Pour cela, elle a utilisé les chiffres officiels des morts avec le Covid, mais aussi le total des décès excédentaires de chaque pays (ou des estimations quand les données officielles n’étaient pas disponibles). L’excès de mortalité correspond à l’écart entre le nombre de personnes décédées (quelle que soit la cause de leur mort) et le nombre de morts attendues (à partir des données passées).

