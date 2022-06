Mauvaise haleine : ces 5 conseils d'un dentiste pour lutter contre ce fléau

Avoir une mauvaise haleine peut être très handicapant au quotidien. Voici les conseils du célèbre chirurgien-dentiste Dr Never pour ne plus souffrir d'halitose et se débarrasser de cette odeur désagréable.

vérifier si on a des caries

Tout d’abord, il faut savoir que «dans 85% des cas, la mauvaise haleine vient de la cavité buccale», explique le célèbre chirurgien-dentiste Dr Never. C’est pourquoi il est essentiel «de se rendre chez son dentiste pour vérifier qu'il n’y a aucun problème persistant dans la bouche, comme des carries ou une maladie parodontale».

se brosser la langue

Etant donné que 40% des bactéries responsables de la mauvaise haleine se trouvent sur la langue, il faut notamment prendre l’habitude de «se brosser la langue à l’aide d’un gratte langue, que l’on peut acheter en pharmacie, ou bien avec la surface siliconée à l’arrière de la brosse à dents, en allant de l’arrière vers l’avant».

Selon le spécialiste, auteur du livre «Souriez comme jamais !» (éd. Solar), il faut éviter d’utiliser les poils de sa brosse à dents «car ils peuvent provoquer des petites irritations susceptibles d'aggraver le problème».

nettoyer entre les dents avec une brossette

Autre réflexe à avoir : nettoyer entre les dents, avec des brossettes interdentaires ou du fil dentaire. Et pour cause, «la nourriture coincée entre les dents pendant plusieurs jours dégage une odeur désagréable», souligne le Dr Never, suivi par près de 3 millions de personnes sur Tiktok.

bien s'hydrater

Ce dernier ajoute qu’en cas de mauvaise haleine, il est essentiel de bien s’hydrater (boire environ 1,5 litre d’eau par jour) car «les bactéries se développent plus facilement quand la bouche est sèche». Il ne faut pas non plus hésiter à «favoriser la salivation avec des pastilles ou des chewing-gums sans sucre».

éviter certains aliments

Enfin, il faut faire attention à ce que vous met dans votre assiette. En effet, certains aliments comme «l’ail, l’oignon, et certaines épices», peuvent engendrer une mauvaise haleine. Et si vous avez tout essayer mais que l’odeur persiste, c’est qu’il est temps d’aller consulter un spécialiste car «cela peut aussi venir de l’estomac, des sinus, des amygdales, ou même des poumons», rappelle le chirurgien-dentiste.