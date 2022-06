Ongles : que signifient les marques blanches ?

Des taches blanches peuvent parfois apparaître sur le plat des ongles. Mais comment expliquer ce phénomène de décoloration, aussi appelé leuconychie ? Voici ce que peuvent signifier ces marques, le plus souvent anodines.

un microtraumatisme

Généralement, ces traces surviennent à la suite d’un choc, même léger, de la matrice de l’ongle, base de l'ongle située sous la peau qui fabrique la kératine. Lorsqu’on se tape le bout du doigt contre une porte ou un meuble par exemple, cela peut engendrer un défaut de production de kératine et causer un blanchiment.

Une manucure

Le fait de réaliser régulièrement des manucures peut aussi favoriser l’apparition de ces taches blanches. Limer, polir, coller des faux ongles, ou encore pousser les cuticules a tendance à fragiliser l’ongle et à entraîner une leuconychie. Toutefois, intitule de s’inquiéter. Il faut juste attendre que l’ongle repousse et couper la zone concernée.

Une allergie

Une décoloration partielle ou totale sur un ou plusieurs ongles sous forme de petits points, de stries ou de taches, peut également être le signe d’une réaction à certains vernis ou dissolvants. Pour limiter le risque d’allergie, soyez attentifs à la composition du produit et privilégiez des formules douces et non agressives.

Une mycose

Par ailleurs, une tache blanche peut apparaître en cas de mycose, maladie causée par des champignons. Mais si infection fongique il y a, elle finira par jaunir, et l’ongle commencera à s’épaissir. Il faudra donc surveiller son évolution et consulter un spécialiste le cas échéant afin de suivre un traitement local adapté.