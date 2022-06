Covid-19 : Elisabeth Borne réunit ce mardi les préfets et directeurs d’ARS

Face à la hausse des cas de Covid-19, la Première ministre Elisabeth Borne réunit ce mardi 28 juin les préfets et directeurs d’ARS (Agences régionales de santé) pour avancer des premières recommandations.

Le Covid-19 est bel et bien de retour dans l'actualité. Une réunion en visioconférence est ainsi organisée ce mardi 28 juin à partir de 15h par Matignon. La Première ministre Elisabeth Borne, les préfets et directeurs d’ARS doivent y participer.

Cette réunion consacrée à la situation épidémique doit permettre d’émettre une série de recommandations pour les prochaines semaines, a précisé l’entourage de la Première ministre.

Après plusieurs semaines d’accalmie, la France et d’autres pays européens sont touchés par une nouvelle vaguée, portée par les sous-variants d’Omicron, BA.4 et BA.5. Depuis trois semaines, les contaminations sont reparties à la hausse dans toutes les régions métropolitaines et toutes les classes d’âge, pour atteindre environ 55.000 cas quotidiens.

Dans ce contexte, un projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire doit être présenté au Parlement en juillet.

Les Français appelés à «remettre le masque dans les transports»

Ce lundi soir, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon a d’ores-et-déjà demandé aux Français de «remettre le masque dans les transports». «Je n’irai pas jusqu’à l’obligation mais je (le) demande. C’est quasiment un devoir citoyen», a-t-elle souligné.