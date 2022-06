Covid-19 : Nice va rouvrir des centres de dépistage avant la rentrée scolaire

Mettant en avant le fait que des signes de reprise de l'épidémie de Covid-19 se font sentir dans les Alpes-Maritimes, le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé la réactivation de centres de dépistage avant septembre.

L'ombre du Covid-19 plane à nouveau sur les Alpes-Maritimes. Le département affichait un taux d'incidence de 580 la semaine dernière, pour une moyenne nationale de 566. Inquiet, le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé de nouvelles mesures ce lundi 27 juin. Cela concerne notamment la réouverture de centres de dépistage avant la rentrée scolaire de septembre.

Lors du conseil métropolitain, l'édile a indiqué que «le taux de positivité atteignait la semaine passée les 21,7%» dans le département. Selon Christian Estrosi, le suivi des eaux usées azuriennes par l'Agence de sécurité sanitaire, environnementale et de gestion des risques «confirme le niveau très élevé de circulation».

En ce début de #CMNCA je souhaite alerter sur la situation épidémique du pays touché par la fulgurance des variants Omicron. Le nombre de cas pourrait être 25 fois supérieur aux chiffres officiels. L’augmentation des hospitalisations montre une dégradation depuis 2 à 3 semaines. pic.twitter.com/xhU99YHvHE — Christian Estrosi (@cestrosi) June 27, 2022

Face à ces indicateurs, le président de la métropole Nice Côte d'Azur veut miser sur l'anticipation. Les centres de dépistage vont donc être réactivés, et notamment «les dépistages salivaires pour les enfants dès le 3 août». D'autres centres, éphémères ceux-là, seront «multipliés» juste avant la rentrée des classes, la semaine du 29 août. L'idée est d'éviter au maximum que des enfants porteurs du virus ne viennent contaminer leurs camarades sur les bancs de l'école.

En parallèle, Christian Estrosi a précisé que «les services de l'Agence de sécurité sanitaire environnementale et de gestion des risques ont mené diverses actions de sensibilisation pour les plus fragiles et les personnes de plus de 80 ans» concernant la seconde dose de rappel vaccinal.

La ville de Nice se dit d'ailleurs «en capacité» de rouvrir le vaccinodrome du Palais des expositions «si le gouvernement venait à imposer un rappel systématique pour la population». Des «équipes mobiles» seront également mises en place pour aller à la rencontre de ceux qui «souhaitent être vaccinés».

Plus largement et dans l'immédiat, le conseil scientifique niçois préconise «de nouveau un strict respect des gestes barrières». Les habitants sont invités à remettre leur masque dans les transports publics et à se faire tester dès l'apparition des premiers symptômes.