Cancers : la pollution en cause dans plus de 10 % des cas en Europe, selon une étude

Plus de 10 % des cancers qui surviennent sur le continent européen seraient liés aux différentes formes de pollution, selon un communiqué publié ce mardi 28 juin par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE). Une part qui pourrait toutefois être largement réduite avec la mise en place d’une politique adaptée de limitation de la pollution.

La pollution mise en cause dans l’apparition d’un cancer sur 10 en Europe. L’agence européenne pour l’environnement (AEE) a publié ce mardi 28 juin un communiqué alertant sur la dangerosité des différentes formes de pollution, responsables de multiples cancers sur le Vieux continent.

«L'exposition à la pollution de l'air, au tabagisme passif, aux rayons ultraviolets, à l'amiante, à certains produits chimiques et à d'autres polluants sont à l'origine de plus de 10% des cas de cancer en Europe», a ainsi affirmé l'agence européenne via un communiqué.

Toutefois, l’organisation a alerté sur l’impact potentiel de la mise en œuvre de mesures politiques importantes afin de réduire cette pollution et par conséquent, ses effets néfastes sur la santé de l’Homme.

«Tous les risques cancérigènes environnementaux et professionnels peuvent être réduits. Les cancers déterminés par l'environnement et dus à des radiations ou à des carcinogènes chimiques peuvent être réduits à un niveau presque négligeable», a indiqué Gerardo Sanchez, un expert de l'AEE, en amont de la publication du rapport.

La pollution de l’air en cause dans 9 % des cancers du poumon

D’après l’AEE, la pollution de l’air serait responsable de 1 % des cancers et 2 % des décès liés à cette maladie. Cette part augmenterait à 9 % concernant les décès en lien avec les cancers du poumon.

D’après l’agence européenne, le radon, un gaz radioactif naturel présents dans les logements peu aérés, serait responsable de 2 % des cancers en Europe et les ultraviolets, solaires ou artificielles, seraient à l’origine de 4 % des cancers.

Des études récentes ont également détecté «une corrélation entre l'exposition à long terme aux particules, un polluant atmosphérique majeur, et la leucémie chez les adultes et les enfants», souligne l'organisation européenne.

Dans le détail, le plomb, l'arsenic, le chrome, les pesticides, le bisphénol A et les substances alkylées per- et polyfluorées (PFAS) et l'amiante sont les substances les plus dangereuses pour l'Homme

Dans l'Union Européenne, 2,7 millions de personnes sont diagnostiquées d'un cancer chaque année et ce dernier est fatal pour 1,3 million d'entre elles. Le continent, qui totalise près de 10 % de la population mondiale, compte 23 % des nouveaux cas de cancers et 20 % des décès.