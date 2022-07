Variole du singe : l'OMS veut une action «urgente» en Europe face à la forte progression des cas

Moins d’une semaine après avoir relativisé la flambée épidémique des cas de variole du singe, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a modifié son discours en appelant, ce vendredi 1er juillet, à une «action urgente» en Europe pour lutter contre la maladie, dont le nombre de cas a triplé depuis deux semaines sur le continent.

4.500 cas de la variole du singe confirmés en Europe, soit trois fois plus qu’à la mi-juin. Face à cette flambée épidémique, le directeur de l’OMS pour l'Europe, Hans Kluge, a appelé ce vendredi les pays du Vieux continent à «augmenter leurs efforts dans les prochaines semaines et mois pour éviter que la variole du singe ne s'installe dans une zone géographique plus grande».

«Une action urgente et coordonnée est impérative si nous voulons changer de cap dans la course contre la diffusion de la maladie», a averti la patron de l’OMS. En effet, selon Santé publique France, au moins 498 cas de la maladie ont été recensés dans l’Hexagone le jeudi 30 juin à 14h.

D’après le journaliste du Parisien Nicolas Berrod, la Haute Autorité de Santé va être saisie ce lundi afin d’ouvrir la vaccination contre la variole du singe au-delà des cas contacts dans l’Hexagone. L’objectif serait de favoriser la vaccination des homosexuels, dont la communauté est la plus touchée par cette maladie à travers le monde, comme c’est le cas déjà au Royaume-Uni.

Nouvel épicentre de la contagion à la variole du singe, l'Europe totalise 31 pays touchés et plus de 4.500 cas confirmés en laboratoire, soit trois fois plus qu'il y a deux semaines, selon l'OMS.

Top 15 update as of June 30th, 2022:





1. Spain leaving everyone in the dust.



2. UK is set to report a big number tomorrow.



3. Germany will reach 1,000 cases tomorrow.



4. Brazil added 75% of its cases in one day.



5. Sweden joined the top 15.



https://t.co/knUweWfuEW pic.twitter.com/2esE78kWG2

— Monkeypoxtally (@Monkeypoxtally) July 1, 2022