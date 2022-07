Kombucha : voici 5 bienfaits étonnants de cette boisson tendance

Il a tout pour plaire. Naturellement gazeux, le Kombucha est un breuvage à base de thé fermenté qui présente de nombreux bienfaits pour le corps. Voici 5 raisons de déguster plus souvent cette boisson tendance légèrement acide.

Un atout pour la flore intestinale

Riche en probiotiques, bonnes bactéries assurant l'équilibre de la flore intestinale, le Kombucha, («algue de thé» en russe) est idéale en cas de troubles digestifs. Elle favorise la digestion, régule le transit, et facilite l’assimilation des nutriments.

Lutte contre les radicaux libres

Cette super-boisson rafraîchissante contient également des antioxydants (polyphénols), qui ralentissent l'oxydation des cellules, et aide ainsi à lutter contre la formation des radicaux libres, connus pour être responsables du vieillissement cutané.

Renforce le système immunitaire

Autre raison de boire du Kombucha : il booste les défenses immunitaires. Et ce, grâce à sa richesse en probiotiques, en antioxydants et en vitamines B et C. Hiver comme été, ce breuvage peur calorique renforce l’organisme et le protège de certains virus.

Bon pour le foie

D’autre part, ce soda naturel agirait comme hépatoprotecteur. Autrement dit, il serait bénéfique pour détoxifier et protéger le foie, organe essentiel à la vie jouant un rôle de filtrage, de stockage et d'épuration de l'organisme.

Réduit la glycémie

Enfin, une étude menée sur des rats par l’université de Sfax (Tunisie) a montré que le Kombucha réduit la glycémie. Cette boisson fermentée dite «vivante» serait ainsi bénéfique pour les personnes diabétiques.