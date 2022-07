Covid-19 : à Nice, le masque sera obligatoire dans les transports dès lundi, annonce Christian Estrosi

Christian Estrosi, maire de Nice, a annoncé ce mercredi 6 juillet avoir pris un arrêté commun avec les élus concernés pour rendre obligatoire le port du masque dans les transports de la Métropole dès lundi prochain après la flambée des cas Covid ces derniers jours.

Rebelote. Alors que la France fait face à la 7e vague de Covid-19, le gouvernement a rappelé, ce mardi, les bons réflexes à adopter. «Le virus du Covid-19 circule plus et plus vite, nous devons protéger la population et veiller au ralentissement de cette reprise sur le système de la santé», a estimé le ministre de la Santé François Braun.

Si le gouvernement «recommande» le port du masque pour se protéger face à la flambée des cas, Christian Estrosi, maire de Nice, a pris la décision de le rendre obligatoire dans tous les transports de la Métropole.

«A partir de lundi, sur la base d’un arrêté commun que nous avons pris avec les maires, chacun doit porter le masque de manière obligatoire», a déclaré Christian Estrosi sur RTL ce mercredi matin.

Vers un retour du port du masque dans les transports à Nice : "J'ai pris l'arrêté, c'est à partir de lundi", @cestrosi dans #RTLMatin avec @VenturaAlba. "Le gouvernement le recommande mais il sera obligé d'y venir" pic.twitter.com/JkBPOxiBcd — RTL France (@RTLFrance) July 6, 2022

«Le gouvernement sera obligé d’y venir»

A travers cette mesure, la Métropole de Nice, qui compte plusieurs villes dont Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var, dépasse largement les recommandations du gouvernement qui, selon le maire de la ville, «sera obligé d’y venir».

«Le gouvernement le recommande mais il sera obligé d’y venir parce que 200.000 cas de plus en moins de 24h, on voit bien que nous sommes sur une septième vague qui monte en flèche et qui nous amène vers une rentrée scolaire à haut risque», a affirmé Christian Estrosi.

La France connaît actuellement un rebond indéniable des contaminations. Mardi, 206.554 nouveaux cas ont été enregistrés. Dans un avis rendu public lundi 4 juillet, le Conseil scientifique a rappelé que cette vague a démarré fin mai en France, dans le sillage de l’Afrique du sud et du Portugal.

Cette nouvelle vague est associée aux sous-variants BA.4 et BA.5 d’Omicron.