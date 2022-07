Variole du singe : la France va élargir la vaccination aux groupes les plus exposés

Ce vendredi 8 juillet, la Haute autorité de la Santé a recommandé d’élargir la vaccination contre la variole du singe aux groupes les plus exposés.

À la suite des recommandations de la HAS, le gouvernement a prévu d’élargir la vaccination contre le virus Monkeypox aux groupes les plus exposés à ce virus, notamment les homosexuels, les personnes trans ayant plusieurs partenaires, ainsi que les personnes en situation de prostitution. L’avis de la Haute autorité de la Santé “va être suivi”, a confirmé Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.

#Monkeypox | La HAS ne recommande pas, à ce stade, la vaccination en préexposition des professionnels de santé à très haut risque d’exposition au virus une vaccination au cas par cas peut être envisagée





L’avis https://t.co/akhNMgri7R — Haute Autorité de santé (@HAS_sante) July 8, 2022

D’autres pays, comme le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada, ont déjà préconisé d’étendre la vaccination aux parts de la population les plus exposées à ce virus, qui est originaire d’Afrique. En France, des associations LGBTQI+, certains professionnels de santé, et, plus récemment, des partis de gauche, avaient interrogé le ministère de la Santé sur un élargissement de la vaccination aux hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes.

Une vaccination ouverte sous peu

Les nouvelles catégories éligibles à une vaccination préventive «pourront commencer à prendre des rendez-vous dès la semaine prochaine s'ils le souhaitent», a-t-il ajouté. «Dès la semaine prochaine, une dizaine de sites en Ile-de-France» proposeront une vaccination au public élargi, a ajouté Cécile Somaribba, directrice de la veille et de la sécurité sanitaire à l'Agence régionale de Santé d’Ile-de-France.

Le vaccin utilisé en Europe est l’Imvanex, autorisé sur le continent depuis 2013 et indiqué contre la variole chez les adultes. Par ailleurs, Jérôme Salomon a assuré que la France était «en capacité de répondre dans les prochaines semaines aux besoins des centres».