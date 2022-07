Variole du singe : une ligne téléphonique dédiée mise en place pour répondre aux questions

Ce dispositif a en charge d’accompagner les messages de prévention et les mesures de protection, d’informer sur les symptômes, les traitements et la vaccination .[Photo d'illustration / Karen Ducey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP][Karen Ducey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]